Gıda mafyasının avukatlığına soyunan Cumhuriyet duvara çarptı

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CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ile Cumhuriyet gazetesi elele verip, sebze (vegetable) ve meyve (fruit) fiyatlarının yüksekliğini, köprü ve yol ücretlerine bağlamaya çalıştılar. Nakliyat sektöründe çalışırken CHP'den milletvekili olan Özkan Yalım, nakliyecilerin kazandıkları paranın büyük kısmının yol ve köprü ücretlerine gittiğini iddia etti.

Türkiye’ye yapılan yatırımları ve dev projeleri eleştirmek ve itibarsızlaştırmak için boş durmayan Cumhuriyet, vatandaşın lehine olan her türlü hizmeti karalamaktan geri durmuyor.

Ekonomi üzerinden uydurdukları yalanlardan bıkmayan solcu gazete, şimdi de CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın nakliyecilerin yaşadıkları sıkıntılarla ilgili yaptığı açıklamaları çarpıtarak manşete taşıdı.

Nakliyecilerin sıkıntılarını dile getirme iddiası ile CHP milletvekilinin yaptığı açıklamayı “Sofradan geçen otoyol” başlığı ile haberleştiren Cumhuriyet, Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi köprülerindeki geçiş ücretlerinin nakliyecileri zor duruma soktuğunu, bu durumunda gıda fiyatlarına yansıdığını iddia etti.

O köprüler olmasaydı, trafikte geçen zamanı hesaplamadı

Osmangazi Köprüsü olmasaydı, arabalı feribot ile geçişin olacağı, bunun da bir ücreti olduğu, ancak en az bir saatlik fazladan gecikme yaşanacağını dikkate almayan CHP milletvekili, yine Yavuz Sultan Selim köprüsü olmasaydı, İstanbul trafiğine giren bir nakliyecinin, en az bugüne kıyasla 6-8 saat fazla zaman harcayacağını da hiç düşünmeden yorumda bulundu. İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü veya Fatih Köprüsü'nden geçmek isteyenlerin, trafik sıkışıklığında harcayacakları fazla yakıtı da hesaba katmayan nakliyeci milletvekilinin algı çalışmasını, Cumhuriyet gazetesi "Sofradan geçen otoyol" başlığı ile haberleştirdi.

Solcu medya contayı sıyırdı

Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi gibi köprülerinden geçen araçların, hem kendi yakıt tüketimlerinde ve zaman açısından kazançlarına, hem de ülke ekonomisine yakıt ve işgücü kazancı sağlamalarına hiç değinilmeyen haberde, köprü ve yol ücretlerinin İstanbul’daki gıda fiyatlarındaki artışın bir sebebi olduğu algısı lanse edildi.

Mega kentteki gıda fiyatlarında yaşanan yükselişi köprü ve otoyollardaki geçiş ücretlerine indirgeyerek, köprüleri gıda nakliyecilerinin finanse ettiğini yazan solak gazete, nakliye (transport) yapılan ve köprülerin bulunmadığı illerdeki gıda fiyatlarının yüksekliğini ise izah edemedi. Öte yandan gıda ürünlerinin yetiştirildiği illerdeki astronomik fiyat artışlarına da bir açıklama getirmeyen Cumhuriyet gazetesinin, Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi köprüleri başta olmak üzere vatandaşın konforu için hizmete sunulmuş, zamandan ve yakıttan büyük tasarrufların gerçekleştirildiği köprü ve otoyolları karalama girişimi, solak medyanın Türkiye’nin lehine olan hiç bir gelişmeyi hazmedemediğini bir kez daha ortaya koydu.

Ayrıca Cumhuriyet'in, ulaşım sektörünün can damarları olan köprü ve otoyolları, gıda fiyatlarındaki artışa sebep gibi gösterildiği bu tarz haberler vasıtasıyla da, gıda mafyasının avukatlığına soyunarak, onların suçlarını gizlemeye çalıştığı, fiyatlardaki artışın normal olduğu algısı oluşturmaya çalıştığı dikkat çekti.