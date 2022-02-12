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Ekonomi Gıda KDV indirimi ne kadar oldu? Hangi ürünlerde KDV indirimi yapıldı?
Ekonomi

Gıda KDV indirimi ne kadar oldu? Hangi ürünlerde KDV indirimi yapıldı?

Son dakika KDV indirimi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KDV indirimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, temel gıdada KDV kaça indirildi? KDV indirimi hangi ürünleri kapsıyor güncel

Yeniakit Publisher
2022-02-12 15:27:00 -
Gıda KDV indirimi ne kadar oldu? Hangi ürünlerde KDV indirimi yapıldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon tedbirleri tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlara KDV müjdesi verdi. Peki, hangi ürünlere KDV indirimi yapılacak? Gıda fiyatları düşecek mi?

Gıda KDV indirimi ne kadar oldu? Hangi ürünlerde KDV indirimi yapıldı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “KDV oranlarında değişiklik oldu. Temel gıdada yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Enerjiden gıdaya kadar her alanda milletimizi enflasyona ezdirmemek için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Sektörlerden pazartesi gününden itibaren doğrudan vatandaşlarımıza yansıtacakları bir yaklaşım bekliyoruz” dedi.

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