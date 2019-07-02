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Gıda kaynaklı hastalıklar hakkında bilgilendirme yapıldı

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda kaynaklı hastalıklar hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

02 Temmuz 2019 Salı 11:22
Gıda kaynaklı hastalıklar hakkında bilgilendirme yapıldı

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda kaynaklı hastalıklar hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda yaz ayının gelmesiyle birlikte artan düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlarda hava sıcaklıklarına bağlı olarak, gıda kaynaklı hastalıkların arttığı belirtildi.


Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca toplantıda yaptığı bilgilendirmede; yaz aylarının gelmesi ile birlikte düğün, mevlüt gibi organizasyonlar ile hava sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak gıda kaynaklı vaka ve salgınlarda artışın olduğunu, bu nedenle öncelikli olarak gıdaların üretiminden tüketimine kadar tüm aşamalarda etkin kontrol işlemlerinin gerçekleştirilerek önleyici tedbirlerin alınmasını, vaka veya salgınların engellenmesine dikkat çekti. Sarıkoca, gıda kaynaklı hastalık vakalarında olaya anında müdahale edilmesi ve önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini birim müdürlerine iletti. Toplantı soru-cevap kısmının ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:22
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