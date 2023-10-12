Gıda israfında Türkiye üst sıralarda yer alıyor!

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, Türkiye’nin de aralarında olduğu bazı ülkelerde son 10 yılda yaklaşık 10 milyar ton gıda çöpe gitti.

Birleşmiş Milletler’in (BM) hazırladığı 2021 Gıda İsraf Endeksi Raporu'na göre, dünyada her yıl 931 milyon ton gıda israf ediliyor.

BM Çevre Programı (UNEP) ve ortak kuruluşu WRAP tarafından hazırlanan Gıda İsrafı Endeks Raporu 2021’e göre evler, restorantlar ve dükkanlar arasında üretilen gıdanın yüzde 17’si çöpe gidiyor.

Çiftlikler ile tedarik zincilerinde de gıda kaybı yaşanmasıyla toplamda gıdanın üçte biri hiç bir zaman tüketilmeden israf oluyor.

Çalışmaya göre tedarik zinciri içinde, tüketim aşamasında gıdanın yüzde 11’i evlerde, yüzde 5’i gıda hizmetlerinde ve yüzde 2’si de perakande satışlarında çöpe gidiyor.

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BM raporunda, bu israfa karşı gıdaya ulaşamayan insan verilerine yer verildi.

Buna göre 48 ülkede acil gıda yardımına ihtiyaç duyan kişilerin sayısı geçen yıla göre yüzde 10 arttı.

2022'den beri yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği yaşayan insan sayısı, 48 ülkede 21,6 milyon arttı ve toplam 238 milyona ulaştı.

Kişi başına en fazla gıda israfının yapıldığı ülkeler arasında Türkiye, üst sıralarda yer alıyor.

Türkiye'de, her yıl kişi başına 93 kilogram, toplamda ise 7 milyon 700 bin ton gıda çöpe atılıyor.

UNEP 2021 raporuna göre 214 ülke arasında Türkiye ise 15. sırada gıda yer alıyor.

Çöplerdeki atık miktarının yüzde 52'sini gıdanın oluşturduğu Türkiye'de, günlük 4,9 milyon ekmek israf ediliyor.

Günde 4,9 milyon adet ekmeğin israf edildiği Türkiye'de bu israfın 3 milyonu fırınlardan (yüzde 62,1), 1,4 milyonu hanelerden (yüzde 27,7), 0,5 milyonu personel ve öğrenci yemekhanelerinden, yüzde 10,2'si ise lokanta ve otellerden oluyor.

Türkiye'de üretilenin yaklaşık yüzde 50'sinin kayıp olduğu meyve ve sebze tüketiminden sonra yılda 2000 bin litre ile içecek sektörü, 4,2 ton kayıp ile de hizmet sektörü yer alıyor. (İLKHA)