Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündemi ilgilendiren konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, stokçuluk yapana ceza var mı?

Gıda fiyatları düşecek mi? Stokçular ceza alacak mı son durum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber- ATV- A Para - A News ortak canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Vatandaşımızı spekülatif hareketlerle ezmeye kimsenin hakkı yok. Denetimlerin sıklaştırılmasıyla birlikte vicdan sahibi olan bütün market, süpermarket zincir marketler, inerken de şimdi aynı hızla bu etiketleri indirmeleri lazım. Aksi takdirde atılması gereken adımları atacağız. Burada vatandaşımız ezilmeyecek, buna fırsat vermeyeceğiz. Fiyat indirimleri hızla yapılmazsa bakanlıklarımız elindeki tüm imkanlarla üzerlerine gidecektir. İnsanlarımızı rahatsız etmelerine izin vermeyeceğiz. Vatandaşımızı fahiş fiyat karşısında yalnız bırakmayacağız. Bu süreci devlet olarak yakından takip ediyoruz. Ticaret Bakanlığımız denetimlerini sıkı bir şekilde yapıyor. Özellikle sebze meyve fiyatlarına yönelik 9 büyük şehirde 10 toptancı haline denetim gerçekleştirildi. Tüm bu denetimlerimiz fahiş fiyat artışlarını tespit etmek için yapılıyor. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. Bu noktada kararlıyız. Ticaret Bakanlığınca bugüne kadar 100 bine yakın ürün denetlendi. Bu denetim sonuçları da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nda değerlendiriliyor. Denetim sonucunda stokçuluk yaptığı tespit edilen firmalara en ağır para cezaları veriliyor. Stokçuluk yapanlara yönelik çalışmalar Meclis'te tamamlanmak üzere. Bu alanda da tedbirlerimizi artırmış olacağız. Vatandaşımız mağdur eden hiçbir faaliyete izin vermeyeceğiz” dedi.