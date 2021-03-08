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Ekonomi Gıda denetimleri sıklaştırılmalı ehil eller tarafından yapılmalı
Ekonomi

Gıda denetimleri sıklaştırılmalı ehil eller tarafından yapılmalı

Gıdada taklit ve tağşişin önüne geçmek için denetimlere hız verildi. Uzmanlardan ise denetimlerin arttırılması ve ehil ellere bırakılması çağrısı geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 09:39:00 -
Gıda denetimleri sıklaştırılmalı ehil eller tarafından yapılmalı

Buğra Kardan

Tüketiciyi hileli gıda hilelerine karşı korumak için önemli adımlar atılıyor. Bu adımlara yenilerinin eklenmesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerin sıklaştırılması bekleniyor.

Rehavet söz konusu

Yeni Akit’e konuşan Güvenilir Ürün Platformu Bilim Kurulu Başkanı Serkan Tosun, bakanlıkça 6 ayda bir gıda denetiminin yapıldığını belirtti. Bu durumun işletmeleri rehavete sürüklediğini ve gıda güvenliği gerekliliklerini yerine getirmemeye ittiğini dile getiren Tosun, “Şu hakikat ki taklit ve tağşiş yapılmasının en önemli sebeplerinden birisi de denetim sayılarının, sıklıklarının yetersiz olmasıdır” dedi. Tosun, “Gıda denetimlerinin niceliği kadar niteliği de önemlidir. Bu nedenle ürün kontrolleri kaliteli ekiplerce, ehil ellerce yürütülmelidir” ifadelerini kullandı. Hileli ürün satan firmalara ağır faturalar çıkarıldığına dikkat çeken Tosun, şöyle devam etti: “Sahte gıda üreten ve tüketiciyle buluşturanlar, tek tek belirlenip ifşa edilmektedir. Ancak bununla yetinilmemektedir. 28 Ekim 2020 tarihinde 996 sayılı ‘Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 30’uncu maddesinde yeni bir düzenleme yapılmıştır. Düzenlemeyle taklitçilere ve tağşişçilere yönelik cezalar ağırlaştırılmıştır. Hapis, adli ve para cezası, ticari faaliyetten en gibi caydırıcı yaptırımlar getirilerek gıdada sahteciliğin önüne geçilmesi öngörülmüştür.”

Organik aldatmacasına dikkat

Organik ürün aldatmacalarına karşı da uyanık olunması uyarısında bulunan Tosun, şunları kaydetti: “Ne yazık ki ‘organik’ adı altında ürün satıp haksız kazanç sağlayanlarla karşı karşıyayız. Organik ürün pazarının geliştiği şu günlerde sertifikasyon sisteminin ne kadar önemli olduğu ve gıda maddesinin İzlenebilirliğinin sağlanmasının gerekliliği bir kez daha öne çıkmaktadır. Ve gelinen aşamada çok ama çok dikkatli olunmalıdır. Ürünün ‘organik’ sertifikasının olup olmadığı mutlaka sorgulanmalıdır. Unutulmamalıdır ki bir ürünün üzerinde saman artıkları bulunması, hayvan gübresiyle kirletilmesi organik olduğu anlamına gelmemektedir.” Tosun, “Şu da bilinmelidir ki organik ürünler, hem E vitamini hem antioksidan hem de Omega3 bakımından zengindir. Tüketici tarafından bu ürünlerin ambalajlarında yazan yazılar tek tek okunmalıdır” diye ekledi.


Yeni Akit Gazetesi
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