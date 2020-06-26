Gıda Bilim Kurulu ile hayat daha sağlıklı olacak

Buğra Kardan

Safsata devri kapanıyor

Gıda Mühendisi Nurten Sırma, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada Bilim Kurulu’nun ilave çözüm ve denetim metotları geliştirebileceğini söyledi. Kurulun bağımsız ve tarafsız olacağını aktaran Sırma, “Hükümet tarafından çok doğru bir karar alındı. Bu kararla bilgi kirliliğinin önüne geçilecektir, gıdada söylenti ve safsata devri kapanacaktır” dedi.

Gıda güvenliğinin önemine değinen Sırma, şöyle konuştu: “Bu konu hepimizi yakından ilgilendiriyor. Burada gerek Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gerek üretici ve tüketici dernekleri gerekse medya şirketleri sorumlu. Normal şartlar altında gıda kanunu ele alınacaktı. Ancak pandemi devreye girdi ve kanun geri plana atıldı. Tabii gıda güvenliği epeydir gündemde. Hatırlanacaktır, yakın zamanda gıdada denetim seferberliği başlatıldı. Akabinde taklit ve tağşiş yapan firmalar tek tek belirlendi. Peş peşe ifşaatlar yapıldı. Nihayetinde de Gıda Bilim Kurulu oluşturulması için düğmeye basıldı. Çok önemli ve olumlu adım atıldı. İnanıyorum, bu adım meyve verecek. Hem üretici hem de tüketici rahatlayacak.”

Hileciler belirlenecek

Üretici firmaların yetkilileri, Gıda Bilim Kurulu’nun tavsiyelerinin taklit ve tağşiş oranını minimum seviyelere indireceğini ifade ediyorlar. Bu tavsiyelere paralel olarak denetimlerin arttırılacağını vurgulayan aynı yetkililer, “Böylece gıdada hile yapan, doğal ürünlere kimyasal katan art niyetliler rahatlıkla tespit edilecek” öngörüsünde bulunuyorlar. Tüketici hakları savunucuları ise Gıda Bilim Kurulu’nun nesnel, kanıtlanabilir veriler temin edeceğini dile getirerek, “Umutluyuz. Bu hamlenin halkımızın aldatılmasını, kandırılmasını önleyeceği kanısındayız” görüşünü paylaşıyorlar.