GİB, sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam etmek üzere yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle açıklanan görev yerlerine Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda toplam 337 sözleşmeli personel alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki duyuruya göre, pozisyonlara müracaat edenlerin sözlü sınav 1 Mart - 11 Mart 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığın internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak. Başvurular, 1 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp, 10 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 17.30’da sona erecek. Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak.
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