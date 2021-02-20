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Gündem GİB şoför alımı başvuruları bitti mi? GİB şoför alımı sözlü sınav ne zaman?
Gündem

GİB şoför alımı başvuruları bitti mi? GİB şoför alımı sözlü sınav ne zaman?

GİB şoför alımı için başvuru süreci 15 Şubat tarihinde başlamıştı. Başvuru yapmak isteyen adaylar, GİB şoför alımı için başvuru sürecinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Bunun yanı sıra tek aşamalı sınav sonucunda alım yapacak olan kurumun, sınavı ne zaman olacağı da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, GİB şoför alımı başvuruları bitti mi? GİB şoför alımı sözlü sınav ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-02-20 13:22:00 -
GİB şoför alımı başvuruları bitti mi? GİB şoför alımı sözlü sınav ne zaman?

15 Şubat tarihinde alınmaya başlayan GİB şoför alımı başvuru işlemleri alınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan ilandan sonra başlayan GİB şöfor alımı başvuru işlemleri, 24 Şubat 2021 tarihinde sona erecek. Adaylar, GİB şöfor alımı başvurusunu kurumun internet sitesinden online olarak yapabilecek.

GİB şoför alımı başvuruları bitti mi?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) personel alımı ilanını duyurdu. Şoför alımı kapsamında kurum, 280 kişiyi çeşitli illerde olmak üzere görevlendirecek. 15 Şubat tarihinde başlamış olan başvuru işlemleri 24 Şubat 2021 tarihi saat 17.30'a kadar sürecek. Adaylar, GİB şoför alımı başvurularını kurumun internet adresinden online olarak gerçekleştirecek. Başvuru sürecinde adaylar en fazla 5 yer tercih edebilecek.

GİB şoför alımı sınavı tek aşamalı sözlü sınav şeklinde gerçekleştirilecek. Bu sınavda adaylara genel yetenek, genel kültür ile istihdam edileceği alanla ilgili mesleki konulardan sorular yöneltilecek.

GİB şoför alımı sözlü sınav ne zaman?

GİB şoför alımı sözlü sınavı 16-25 Mart 2021 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek. Sınava girmeye hak kazanan adaylar, sınav tarihinden 10 gün önce kurumun internet adresinden duyurulacak.

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