GİB MTV ödemeleri ne zaman | Hangi araca ne kadar MTV ödenecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama ve Kredi Kartı ile ödeme nasıl olur sorusu en çok aranan kelimelerin başında gelmekte. GİB MTV ödemelerine ilişkin araç sahipleri 2019 yılı içinde 2 taksitle ödeme yapıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’na yapılan MTV 1-31 Ocak ve 1-31 Temmuz tarihleri arasında yatırılmakta. Peki Hangi araca ne kadar MTV ödemesi yapılacak?

MTV ödemeleri için kısa süre kaldı ve GİB MTV ödemeleri ne zaman sorusu merak ediliyor. GİB üzerinden hesaplanan MTV'ler ne zamana kadar yatırılabilecek. GİB MTV ödemeleri nasıl yapılacak? İşte merak edilen Motorlu Taşıtlar Vergisi detayları... Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gelecek yıl 1301 – 1600 cc arasındaki 1-3 yaş otomobillerde 31 Aralık 2017 öncesinde tescil edilenler için bin 500, bu tarihten sonra tescil edilen ve değeri 40 bin-70 bin lira arasında olanlar için bin 649 lira olacak.

MTV 2019 hesaplama ekranı

MTV hesaplama ekranı MTV ödeme dönemlerinde büyük ilgi görüyor. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi, otomobil ve motosikletlerin yaşı ve silindir hacmine göre, otobüslerin yaşı ve oturma kapasitesine göre belirleniyor. Kamyon ve kamyonetlerde ise aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığı göz önünde bulundurularak MTV tutarı hesaplanıyor.

2019 MTV ne kadar oldu?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gelecek yıl 1301 – 1600 cc arasındaki 1-3 yaş otomobillerde 31 Aralık 2017 öncesinde tescil edilenler için bin 500, bu tarihten sonra tescil edilen ve değeri 40 bin-70 bin lira arasında olanlar için bin 649 lira olacak. MTV oranları için yeniden değerleme oranı yüzde 15,9 olarak belirlendi. Buna göre, 31 Aralık 2017’den önce kayıt ve tescil edilen otomobil veya arazi araçları arasında 1300 cc ve altında motor silindir hacmi olan ve 1-3 yaşındakiler için 861 lira, 4-6 yaşındakiler için 600 lira, 7-11 yaşındakiler için 336 lira, 12-15 yaşındakiler için 255 lira, 16 ve üzerindekiler için de 90 lira MTV ödenecek. Aynı dönemden önce tescil edilen 1301-1600 cc arasında motor silindir hacmi olan araçlara ilişkin MTV, 1-3 yaşındakiler için bin 500 lira, 4-6 yaşındakiler için bin 124 lira, 7-11 yaşındakiler için 653 lira, 12-15 yaşındakiler için 461 lira, 16 ve üzerindekiler için de 177 lira olacak.

2019 MTV araç vergisi hesaplama

4001-25000 cc hacminde 1-3 yaş arası ve ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan araçların vergisi 29483 TL'den 36479,31 TL'ye çıktı. Gelen zam 6996,31 TL oldu.

3501-4000 cc hacminde 1-3 yaş arası ve ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olanaraçların vergisi 18014 TL'den 22288,72 TL'ye çıktı. Gelen zam 4274,72 TL oldu.

3001-3500 cc hacminde 1-3 yaş arası ve ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan araçların vergisi 11458 TL'den 14176,98 TL'ye çıktı. Gelen zam 2718,98 TL oldu.

2501-3000 cc hacminde 1-3 yaş arası ve ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan araçların vergisi 7524 TL'den 9309,44 TL'ye çıktı gelen zam 1785,44 TL oldu.

2001-2500 cc hacminde 1-3 yaş arası ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan araçların vergisi 5396 TL'den 6676,47 TL'ye çıktı. Gelen zam 1280,47 TL oldu.

3001-3500 cc hacminde 1-3 yaş arası olan ve ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 3598 TL'den 4451,80 TL'ye çıktı. Gelen zam 853,8 TL oldu.

1601-1800 cc hacminde 1-3 yaş arası ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 2284 liradan 2825,99 TL'ye çıktı. Gelen zam 541,99 TL oldu.

1301-1600 cc hacminde 1-3 yaş arası 2018 model araçaların vergisi 1294 liradan 1601.06 liraya çıktı. Yüzde 23.74'lük zamla geçen yılla bu yıl arasındaki fark 307,06 lira oldu.

0-1300 cc hacminde 1-3 yaş arası ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 743 liradan yüzde 23.73’lük zamla 919.31 liraya çıktı. Gelen zam 176 lira 31 kuruş oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bugün resmi gazetede yayınladığı genelge ile trafik cezaları da yüzde 23.73 oranında arttı. Buna göre kırmızı ışıkta geçme cezası 235 liradan 291 liraya çıktı.

Kimler MTV taksiti öder?

Trafik şube veya bürolarına kayıtlı olan motorlu kara taşıtları ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı ve tescil edilmiş uçak ve helikopter sahipleri bu vergiyi ödemekle yükümlüdür. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi trafik sicil kaydının başlamasıyla başlar. Yılın ilk 6 ayında alınan aracın MTV ödemesi diğer 6 aylık dönemin başında başlar. Motorlu Taşıtlar Vergisi yılda iki kere ödenir. Birinci kısmı Ocak ayında ikinci kısmı ise Temmuz ayında olmak üzere. Ödeme işlemini nakit ya da kredi kartı şeklinde yapabilirsiniz. Bunu yaparken de taksit avantajından yararlanabilirsiniz.