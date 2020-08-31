Gelir İdaresi Başkanlığı yani GİB interaktif vergi dairesi hizmetiyle vatandaşlara hızlı ve sosyal mesafeli bir hizmet sunuyor. İnternet vergi dairesi aracılığıyla vergi borcunun yanı sıra pek çok işlemi yapmanız mümkün. Peki, vergi borcu internetten nasıl ödeniyor?

Gib nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi ve diğer gelirleri tahsil etmekle yükümlü olan kurumdur. GİB internet sitesi üzerinden vergi borçlarını kolaylıkla ödemek mümkün. Özellikle pandemi döneminde sosyal mesafenin korunması adına interaktif vergi dairesinin kullanılması tavsiye ediliyor.

İnternetten vergi öde | İnternet vergi dairesi

İnternetten vergi ödenip ödenmeyeceğini merak edenlerin sayısı bir hayli fazla. Evet, internetten üzerinden vergi ödemek mümkün. "intvrg.gib.gov.tr" adresine tıklayıp vergi borcunuzu ödeyebilirsiniz. İnternet vergi dairesi hizmetlerini kullanmak için işlemlerini TC kimlik numaranızla, kullanıcı girişiyle ya da e devlet üzerinden yapmanız mümkün.

İNTERNET VERGİ DAİRESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Gib indir | Gib yükle

Gelir İdaresi Başkanlığı sitesi üzerinden pek çok işleminizi yapabilirsiniz. Ayrıca GİB uygulamasıyla işlemlerinizi mobil cihazlarınızdan yapmanız mümkün. Bunun için GİB uygulamasını Play Store ya da App Store’dan indirebilirsiniz.

Trafik cezası öde

İnternetten trafik cezası nasıl ödenir? | Trafik cezasını ödemek isteyenler interaktif vergi dairesi üzerinden nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini merak ediyor. İnternet bankacılığı kullananlar trafik cezalarını arzu etmeleri halinde bankalarından ödeyebilmektedir. Ancak bu işlemi interaktif vergi dairesi üzerinden de yapabilirsiniz. Daha önce sisteme kayıt olmadıysanız e devlet ile giriş yapıp trafik cezanızı sorgulatabilir ve ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

TRAFİK CEZASI ÖDEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Vergi borcu sorgula

Vatandaşlar vergi borçlarının olup olmadığını internetten sorgulayabiliyor. Bunun için gib internet sitesini kullanabileceğiniz gibi e devlet üzerinden Gib’e bağlanıp vergi borcunuzu öğrenebilirsiniz.

VERGİ BORCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E beyanname nedir?

E Beyanname vergi dairesine bildirilmesi gereken evrakların dijital ortam üzerinden sisteme işlenmesine denir. E Beyanname işlemleri GİB internet sitesi üzerinden yapılıyor. Öncelikle gib.gov.tr'ye giriş yapmanız gerekiyor. Anasayfanın üst kısmında "e-işlemler" ifadesine tıkladığınızda karşınıza bir liste çıkacak. Bu listeden E Beyanname'yi seçerek işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Gib e-arşiv

E arşiv elektronik ortamda faturaların oluşturulması ve muhafaza edilmesini kapsar. Gib e-arşive kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılabiliyor.

Gib e-tebligat

Tebligat işlemleri GİB üzerinden e tebligat olarak yapılıyor. E tebligat fiziki ortamda yapılan tebligatla aynıdır. E tebligat işlemi için GİB anasayfasına ulaşmanız gerekiyor. Anasayfanın üst kısmında yer alan e-işlemler seçeneğinden e tebligatı seçmeniz gerekiyor. Ardından açılan sayfadan e tebligat işlemlerini tıklayarak sisteme giriş yapmanız lazım. Şifre ya da e devletle sisteme girdikten sonra işlemlerinizi yapabilirsiniz.

GİB şifresi nasıl alınır?

GİB işlemleri için kullanıcı adı ve şifre seçeneği bulunuyor. Şifresi olmayanlar ise işlemlerini e devletten yapabiliyor. Ancak e arşiv gibi bazı işlemlerde kullanıcı şifresi gerekli oluyor. Bu sebeple GİB şifresinin nereden alınacağı merak ediliyor. Kullanıcı şifresi vergi dairelerinden alınıyor.

GİB şifremi unuttum ne yapmalıyım?

Kullanıcı şifresinin her ay düzenli olarak değiştirilmesi tavsiye ediliyor. Kullanıcıların şifrelerini unutmaları durumunda yeni şifre için vergi dairesine başvurmaları gerekiyor.

MTV öde | MTV hesapla

Motorlu taşıtlar vergisini hesaplama ve ödeme işlemlerini interaktif vergi dairesi üzerinden yapmanız mümkün.