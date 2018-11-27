Giacomo Bonaventura sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
İtalyan takımlarından Milan'ın yıldız futbolcusu Giacomo Bonaventura, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Bonaventura'nın 8-9 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.27 Kasım 2018 Salı 22:07
Milan'ın orta saha oyuncusu Giacomo Bonaventura, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sol dizinden başarılı bir ameliyat geçiren Bonaventura'nın 8-9 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Milan 5. sırada yer alıyor
İtalyan milli futbolcu, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 8 lig maçında 3 gole imza atmıştı. Milan, 13 haftası tamamlanan ligde 22 puanla 5. sırada yer alıyor.
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