Ghezzal'ın Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan penaltı golü! Ghezzal'ın teşekkürü şampiyon oldu

Transferin son gününde Sergen Yalçın’ın da ısrarıyla kadroya dahil edilen Ghezzal’ın evraklarını trafiğe takılmamak için motorlu kurye ile TFF’ye ulaştıran Beşiktaş yönetiminin yüzü, yıldız oyuncunun ortaya koyduğu müthiş performansla güldü. İzmir deplasmanında Göztepe karşısında dakikalar 69’u gösterirken takımını 2-1 öne geçiren penaltı golünü atan Ghezzal şampiyonluğu getirdi.

Ghezzal kimdir?

Rachid Ghezzal, 9 Mayıs 1992'de Fransa'da dünyaya geldi. Futbola Lyon altyapısında başlayan Cezayir asıllı kanat oyuncusu 2017 yılında Monaco'ya bedelsiz olarak transfer oldu. 2017-2018 sezonunda toplam 35 karşılaşmaya çıkan ve 2 gol 4 asist, Ghezzal'ın yeni durağı Premier Lig oldu. 2018'de Mahrez'i 68 milyon euro'ya Manchester City'ye gönderen Leicester City, yıldız futbolcunun boşluğunu Ghezzal ile doldurdu ve bu transfer için Monaco'ya 14 milyon euro ödedi.

Premier Lig'de toplam 23 maçta forma giyen ve 3 gol kaydeden 28 yaşındaki futbolcu, beklentileri karşılayamadı ve sezon sonu Serie A ekibi Fiorentina'ya kiralandı. Fiorentina'da 21 maça çıkan, 1 gol atıp, 1 de asist yapan tecrübeli orta saha, Leicester'a geri döndü. İngiliz ekibi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ghezzal'ın güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro. Profesyonel kariyerinde 209 maça çıkan Ghezzal, 24 gol attı. Cezayir A Milli Takım forması da giyen yıldız oyuncu, rakip filelere 1 gol bıraktı.