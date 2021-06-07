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Spor Ghezzal kararını verdi! İstediği takımı açıkladı
Spor

Ghezzal kararını verdi! İstediği takımı açıkladı

Beşiktaş'ı şampiyonlukta sırtlayan isimlerden biri olan Ghezzal, oynamak istediği takımı açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 11:26:00 -
Ghezzal kararını verdi! İstediği takımı açıkladı

Beşiktaş'ın 2020-2021 sezonu başında Leicester City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Rachid Ghezzal, Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğuyla tamamlanan sezonun başrol oyuncularından birisi olmuştu.

Siyah-beyazlı formayla toplamda 35 maça çıkan Ghezzal, 8 gol ve 18 asistle sezonu tamamladı. Kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte eski kulübüne geri dönecek olan Ghezzal, Beşiktaş ve Leicester City'nin anlaşmasını umduğunu belirtti.

Şu sıralar Cezayir Milli Takım 'ında bulunan kanat oyuncusu, ülkesinin ulusal televizyonuna konuştu.

Beşiktaş'ta yaşadığı şampiyonluğun büyük bir onur olduğunu söyleyen Ghezzal, "Şampiyonluğu kazanmak için elimden geleni yaptım. Şu ana kadar işler istediğim gibi gidiyor. Milli Takım'a döndüğüm için mutluyum. Ancak Milli Takım'da sürekli olabilmem için istikrar gerekiyor." diye konuştu.

Geleceği hakkında da konuşan 29 yaşındaki oyuncu, "Leicester City ve Beşiktaş henüz anlaşma sağlamadı. Ancak ben anlaşmalarını çok isterim. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sabah

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Yorumlar

Ali

Beşiktaş ta her zaman minnetle anılacak futbolcusun
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