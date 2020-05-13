Ghebreyesus'dan Kabil'deki hastaneye düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıya kınama

CENEVRE (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Afganistan'ın başkenti Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün faaliyet gösterdiği hastaneye dün sabah saatlerinde düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıdan "şok olduğunu" ve "dehşete düştüğünü" söyledi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.

Ghebreyesus, "Dünya hemşireleri kutlarken, Afganistan'da Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne ait bir hastaneye yapılan saldırının hemşirelerin, annelerin ve bebeklerin ölümüne yol açmasını duymakta şok oldum ve dehşete kapıldım. Siviller ve sağlık çalışanları asla hedef olmamalı." dedi.

Ghebreyesus, dünyanın sağlık ve barışa ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, ülkeleri "küresel ateşkes" ve "barışa" öncelik vererek Kovid-19 salgınını sonlandırmaya davet etti.

"Ateşkes olmadan her gün daha fazla insan gereksiz yere ölüyor." diyen Ghebreyesus, Afganistan'daki saldırıda hayatını kaybedenler de dahil, dünya genelindeki hemşire ve sağlık çalışanları için 1 dakika saygı duruşunda bulundu.

Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün faaliyet gösterdiği hastaneye dün sabah saatlerinde 3 saldırgan tarafından silahlı ve bombalı saldırı düzenlenmiş, 24 kişi hayatını kaybetmişti.

Taliban, saldırıyla ilgilerinin bulunmadığını açıklamıştı.











