“Gezmeye gidiyorum” diyerek evden çıkan gencin cesedi bulundu

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde evden gezmeye çıkan ve eve geri dönmeyince arama başlatılan Erkan Pınar'ın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Saray'ın Sefaalan mahallesinde yaşayan 19 yaşında ki Erkan Pınar, Pazar günü saat 16.00 sıralarında gezmeye gidiyorum diyerek evden çıktı. Akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine ailesi durumu mahalle muhtarına bildirdi. Ailesi, yakınları ve muhtar tarafından Erkan Pınar aranmaya başladı. Saat 22.00 Erkan Pınar'ın cesedi, Sefaalan mahallesinde Küçük Taş Ocağı Göletinde hareketsiz yatar halde bulundu.

Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek

Vatandaşlar tarafından cesedi göletten çıkarılan Erkan Pınar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Gölet etrafında eşyaları bulunan ve boğularak öldüğü tahmin edilen Erkan Pınar'ın cesedi olay yerine gelen Saray Cumhuriyet Savcısı Alper Özdemir tarafından yapılan inceleme ve ölü muayene işleminin ardından kesin ölüm nedenin tespiti için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.