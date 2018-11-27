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Gezi’nin finansörü Soros suçüstü yakalandı

Birçok ülkede yaşanan iç savaş ve darbelerin arka planındaki isim olan Gezi kalkışmasının finansörü George Soros, ABD’de manipülasyon yaparken yakalandı. SEC, Soros hakkında soruşturma başlattı

27 Kasım 2018 Salı 13:53
Gezi’nin finansörü Soros suçüstü yakalandı

MASAK tarafından Gezi finansörü Osman Kavala'nın vakfına 2011- 2017 arasında 13.5 milyon dolar aktardığı tespit edilen George Soros'u ABD'li kurumlar da finansal manipülasyondan yakaladı. ABD Sermaye Piyasaları Kurulu SEC, Soros'un Facebook'taki hisselerini dip yapmadan hemen önce sattığını tespit etti. Sosyal medya devi Facebook'taki hisselerini sert düşüş öncesi yılbaşında satan Soros, aynı zamanda Netflix ve Goldman Sachs'taki hisselerini de elden çıkarmış.

Sattı sonra geri aldı

SEC'in başlattığı soruşturmada, satış işlemleri sonrası Netflix'in yüzde 29, Facebook'un yüzde 20 ve Goldman Sachs'ın da yüzde 15 düşüş yaşadığı tespit edildi. Soros Fund Management hakkında soruşturma açan SEC, aynı zamanda Facebook ile hisselerin yukarı aşağı seyri ile alakalı bağlantılı olduğunu da iddia etti.

Geçtiğimiz yıl Kasım 2017'de hisseler düşmeden 300 bin hisse satan Soros, hisseleri 2018 yazında geri almış. Soros aynı zamanda Facebook hakkında 'toplum için bir tehdit' değerlendirmesinde de bulunmuştu.

Hisseler araştırılıyor

Facebook soruşturmasına paralel olarak SEC, Soros'un holdinginin diğer hareketlerini de inceliyor. Google'ın çatı şirketi Alphabet ile Amazon, Twitter, Spotify, Pandora ve New York Times'daki hisse hareketleri de inceleniyor. Soros'un piyasalardaki en büyük vurgunu ise döviz işleminde gerçekleşmişti. 1992 yılında pound işlemlerinde 1 milyar dolar kazanmıştı.

Facebook ile kavgalıydı

SOROS hakkında Facebook'ta çeşitli iddialar da gündeme gelmişti. Facebook'taki görevinden ayrılacak olan, kamu politikaları ve iletişiminden sorumlu yöneticisi Elliot Schrage, Facebook'u eleştirenlere karşı çalışmalar yürütmesi için ABD merkezli bir halkla ilişkiler şirketi tuttuğunu kabul etti. Washington merkezli Definers Halkla İlişkiler şirketinin hedef aldığı isimler arasında, Facebook'u eleştiren Macar asıllı Amerikalı milyarder George Soros da vardı.

(Sabah)

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 13:53
  1. Osman Kavala
  2. George Soros
  3. Gezi olayları
  4. Gezi Parkı
  5. Gezi Parkı olayları
  6. Gezi Parkı eylemleri
  7. Gezi ayaklanması
  8. SEC

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