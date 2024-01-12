Gezicilerin imamı İhsan Eliaçık'tan skandal 'ayaklanma' çağrısı! Savcılar nerede?
Türkiye son zamanlarda toplum düzenini tehdit eden provokasyonlarla mücadele ederken Gezicilerin imamı İhsan Eliaçık'tan skandal bir "sokak" çağrısı geldi.
Riyad'daki Mustafa Kemal provokasyonu, Tevhid sancağı taşıyan vatandaşa saldırı, Fatih Camii imamı ile talebesinin bıçaklanması derken Gezicilerin imamı İhsan Eliaçık'tan skandal bir mesaj geldi.
Eliaçık mesajında şu ifadeleri kullandı:
İhsan Eliaçık, Etin 700 TL, asgari ücretle yaşayanların % 65 olduğu şartlarda normal bir ülke olsa ayaklanma çıkar, iktidar sandığa gömülür. Gazze için sokağa dökülürsün, bir ağaç için ayaklanma çıkarırsın ama aç sabahladığın halde kılını kıpırdatmazsın.
Ey halkım çok uzadı şaşırt artık.
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