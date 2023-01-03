Gezicilerin imamı İhsan Eliaçık'tan ecdad Osmanlı'ya çirkin sözler!

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gezicilerin imamı İhsan Eliaçık, ecdad Osmanlı'ya yönelik kamuoyunun tepkisini çeken ifadeler kullandı.

"Padişah ve hanedan aileleri nasıl ceddimiz oluyor?" diye soran Eliaçık, "Saray haramilerini değil; onlara karşı çıkan, direnen, ayaklanan herkesi ecdadım olarak görüyorum. Benim ceddim Abbasilere isyan eden zenci kölelerdir, Babaîlerdir, Şeyh Bedreddinlerdir." ifadelerini kullandı.

Provokatif ifadeler!

Yavuz Sultan Selim Han'ı da hedefe koyan Eliaçık, provokatif ifadeler kullandı:

Padişahlar arasında adını duyunca tüylerim diken diken olanı YSS'dir. Babasını öldürerek tahta geçmiş, 8 kardeşini tüm eşleri ve çocuklarıyla birlikte öldürtmüş. Eline kılıcı alıp Mısır'a kadar 40 bin (Rafizî, Kızılbaş, İsmailî vs.) muhalifi katletmiş.