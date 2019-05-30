Gezicileri anarken askerimiz için tek mesaj yok! CHP Mehmetçiğe kör ve sağır

Uğur Kağan Hanoğlu Yeniakit.com.tr

Terörist cenazelerine bile vekil göndererek başsağlığı dileyen CHP, Mehmetçiğin Hakurk bölgesindeki terör yuvalarına yönelik başlattığı harekata sessiz kaldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Mayıs’ta başlayan Pençe Harekatına ilişkin Twitter hesabından herhangi bir paylaşım yapmazken, harekatın üçüncü gününde şehit düşen 2 askerimiz için yarım ağız başsağlığı diledi.

Gezicilere mesaj var Mehmetçiğe yok

Genel Başkan Kılıçdaroğlu dahil CHP’li yöneticilerin birçoğu, Twitter hesaplarından TSK’nın başlattığı Pençe Harekatı’na ilişkin bir paylaşım yapmamayı tercih etti.

CHP Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Twitter adresinden TSK’nın başlattığı Pençe Harekatı’na ilişkin hiçbir paylaşımda bulunmadı. Dün iki Mehmetçiğimizin şehit olması sonrası ise Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun başsağlığı mesajını RT’lemekle yetindi.

CHP Arge-Bilim Yönetim Ve Kültür Platformu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, bol bol İmamoğlu paylaşımları yaparken, TSK’nın Pençe Harekatı’na ilişkin bir tek paylaşımda bulunmadı. Açıkel, Kılıçdaroğlu’nun şehitlere başsağlığı mesajını RT’lemekle yetindi.

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Pençe Harekatı’na ilişkin paylaşımda bulunmazken, şehit olan Mehmetçiklerimizle ilgili Kılıçdaroğlu’nun mesajını RT’lemeklle yetindi.

CHP Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Grup Toplantısı mesajlarını paylaşırken, Pençe Harekatı’na ilişkin bir paylaşımda bulunmadı. O da bazı CHP yöneticileri gibi Kılıçdaroğlu’nun başsağlığı mesajını RT’ledi.

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İmamoğlu ve Kadri Gürsel paylaşımları yaparken, Pençe Harekatı ile ilgili paylaşım yapmamayı tercih etti, sadece Kılıçdaroğlu’nun başsağlığı mesajını RT’lemekle yetindi.

Şehitlerimizle ilgili tek kelime etmediler

CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı İmamoğlu paylaşımları yaparken, ne TSK’nın başlattığı Pençe Harekatı’na ilişkin ne de harekatın üçüncü gününde şehit düşen Mehmetçiklerimiz için Twitter adresinden tek satır söz etti.

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Gezi fotoğrafları eşliğinde boy boy mesajlar paylaşırken, Pençe Harekatı’na ve şehitlerimize ilişkin tek paylaşım yapmadı.

Gezicilere “Demokrasi şehidi” dedi, Şehit Mehmetçikleri görmedi

CHP Tarım Politikaları ve Tarım Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Gezi kalkışmasının yıldönümü ile ilgili Twitter adresinden yaptığı paylaşımda “Gezi'nin 6. yılında, eylemlerde kaybettiğimiz ‘Demokrasi Şehitlerimiz’in anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Saraylar saltanatlar çöker, kan susar birgün, zulüm biter. Bugünlerden geriye, bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler. #gezi6yasında” ifadelerini kullanırken, Pençe Harekatı ve şehit olan Mehmetçiklerimizle ilgili tek satır paylaşımda bulunmadı.