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Gezicileri anarken askerimiz için tek mesaj yok! CHP Mehmetçiğe kör ve sağır

CHP’nin, 31 Mart seçimlerinde PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile yaptığı gizli ittifak ayyuka çıkarken, 27 Mayıs tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kuzey Irak Hakurk bölgesindeki terör yuvalarına yönelik başlattığı harekata ilişkin CHP yöneticilerinden ses seda çıkmaması dikkat çekti. Yüzbinlerce Twitter kullanıcısı TSK’nın başlattığı harekat için başarı dileyen mesajlar paylaşırken, CHP’li yönetici ve vekillerin çoğu Pençe Harekatını görmezden gelmeyi tercih etti.

30 Mayıs 2019 Perşembe 17:35
Gezicileri anarken askerimiz için tek mesaj yok! CHP Mehmetçiğe kör ve sağır

 Uğur Kağan Hanoğlu  Yeniakit.com.tr 

Terörist cenazelerine bile vekil göndererek başsağlığı dileyen CHP, Mehmetçiğin Hakurk bölgesindeki terör yuvalarına yönelik başlattığı harekata sessiz kaldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Mayıs’ta başlayan Pençe Harekatına ilişkin Twitter hesabından herhangi bir paylaşım yapmazken, harekatın üçüncü gününde şehit düşen 2 askerimiz için yarım ağız başsağlığı diledi.

Gezicilere mesaj var Mehmetçiğe yok

Genel Başkan Kılıçdaroğlu dahil CHP’li yöneticilerin birçoğu, Twitter hesaplarından TSK’nın başlattığı Pençe Harekatı’na ilişkin bir paylaşım yapmamayı tercih etti.

CHP Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Twitter adresinden TSK’nın başlattığı Pençe Harekatı’na ilişkin hiçbir paylaşımda bulunmadı. Dün iki Mehmetçiğimizin şehit olması sonrası ise Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun başsağlığı mesajını RT’lemekle yetindi.

CHP Arge-Bilim Yönetim Ve Kültür Platformu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, bol bol İmamoğlu paylaşımları yaparken, TSK’nın Pençe Harekatı’na ilişkin bir tek paylaşımda bulunmadı. Açıkel, Kılıçdaroğlu’nun şehitlere başsağlığı mesajını RT’lemekle yetindi.

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Pençe Harekatı’na ilişkin paylaşımda bulunmazken, şehit olan Mehmetçiklerimizle ilgili Kılıçdaroğlu’nun mesajını RT’lemeklle yetindi.

CHP Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Grup Toplantısı mesajlarını paylaşırken, Pençe Harekatı’na ilişkin bir paylaşımda bulunmadı. O da bazı CHP yöneticileri gibi Kılıçdaroğlu’nun başsağlığı mesajını RT’ledi.

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İmamoğlu ve Kadri Gürsel paylaşımları yaparken, Pençe Harekatı ile ilgili paylaşım yapmamayı tercih etti, sadece Kılıçdaroğlu’nun başsağlığı mesajını RT’lemekle yetindi.

Şehitlerimizle ilgili tek kelime etmediler

CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı İmamoğlu paylaşımları yaparken, ne TSK’nın başlattığı Pençe Harekatı’na ilişkin ne de harekatın üçüncü gününde şehit düşen Mehmetçiklerimiz için Twitter adresinden tek satır söz etti.

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Gezi fotoğrafları eşliğinde boy boy mesajlar paylaşırken, Pençe Harekatı’na ve şehitlerimize ilişkin tek paylaşım yapmadı.

Gezicilere “Demokrasi şehidi” dedi, Şehit Mehmetçikleri görmedi

CHP Tarım Politikaları ve Tarım Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Gezi kalkışmasının yıldönümü ile ilgili Twitter adresinden yaptığı paylaşımda “Gezi'nin 6. yılında, eylemlerde kaybettiğimiz ‘Demokrasi Şehitlerimiz’in anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Saraylar saltanatlar çöker, kan susar birgün, zulüm biter. Bugünlerden geriye, bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler. #gezi6yasında” ifadelerini kullanırken, Pençe Harekatı ve şehit olan Mehmetçiklerimizle ilgili tek satır paylaşımda bulunmadı.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 17:35
  1. CHP

YORUM YAZ

  • AlpAlp1 sa önce
    HDP İLE AYNI YOLDA YÜRÜYEN BİR PARTİ NASIL MEHMETCİĞİ DÜŞÜNÜR. ONLAR PKK CENAZESİNE KATILIR. CHP CUMHURİYET, HALKÇI YÖNETİMDEN TAMAMEN EL ÇEKMİŞ OLUP, DÜŞMAN İLE İTTİFAKI ÖZÜMSEME YOLUNDA HIZLA İLERLİYOR.
  • AlpAlp1 sa önce
    MEHMETÇİK BU VATANIN EVLADI ONDANDIR...
  • uyan tcuyan tc2 sa önce
    NE BEKLİYORSUNUZKİ CHPKK DAN HIRİSTİYANLARIN YÖNETİMİNDEKİ PARTİDİR. orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede yahudistan abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir.
  • Vatansever Vatansever 2 sa önce
    Chp niyebahsinkine onlar mehmetçiğin kebertdigi domuzlara üzülüyorlar o domuzların yasinitutar onlar
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 2 sa önce
    Allah hepsinin belası nı versinonların taziyelerine ihtiyaçımız yokŞehitler Ölmez Vatan Bölünmez
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 2 sa önce
    CHP, İçimizdeki Bizanslılar.
  • Servet Servet 2 sa önce
    Geziciler s3nj
  • TC VatanseverTC Vatansever2 sa önce
    Bu başlığa cevap çok basit, onların askerleri Türk ordusu karşısında geberip Cehenneme gidiyor.YAŞASIN ZALİMLER İÇİN CEHENNEM.
  • KomünistKomünist2 sa önce
    Biz erdğanın kimlere rahmet dilediklerinide biliyoruz

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