Gezicilere yüzünü Kelime-i Tevhid’e sırtını döndü!

HABER MERKEZİ

Bir avuç siyasi menfaat için halk düşmanı CHP ile ittifak yapan Saadet Partisi iyice ortaklarına benzedi. Gezi hükümlüsü TİP’li Can Atalay hakkında “Her koşulda ve herkes için adalet” şeklinde destek mesajları paylaşan SP lideri Temel Karamollaoğlu, “Kelime-i Tevhid” bayrağı açtığı gerekçesiyle darp edilen İsmail Aydemir isimli vatandaşa yönelik alçak saldırılar karşısında günlerdir tek kelime etmezken, gazetemizin sorularını da cevapsız bıraktı. CHP’nin emanetçi Genel Başkanı Özgür Özel’i makamında ziyaret eden ve Atalay hakkında destek mesajları paylaşan Karamollaoğlu, dün de CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile biraraya geldi.. CH’lilerle gün aşırı görüşen Karamollaoğlu, konu Müslümanlara gelince suspus kesiliyor.

Saadet Partisi Genel Başkanlık Makamına ilettiğimiz fakat cevapsız bırakılan sorularımız şöyle:

2024’ün ilk saatlerinde Galata Köprüsü’nde gerçekleştirilen “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” yürüyüşünün ardından evine dönerken “Kelime-i Tevhid” bayrağı açtığı için Ege Akersoy adlı faşistin saldırısına uğrayan İsmail Aydemir isimli vatandaşa atılan yumruk ile ilgili herhangi bir açıklamanız olacak mı?

Seçimlerde ittifak ortağı olduğunuz Özel’in, yumruk yiyen vatandaşımız yerine, yumruk atan caninin ailesini arayıp destek olması ve her türlü hukuki yardımda bulunma teklifini nasıl değerlendiriyorsunuz?

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Meclis’te grubu olan bir parti olarak, Müslümanların ve İslami değerlerin hedef tahtasına oturtulduğu ve yeniden bir 28 Şubat iklimi oluşturulmaya çalışılan gündem meseleleri hakkında suskunluğunuz devam edecek mi?

TİP’li Can Atalay için bile tweet atma ihtiyacı hisseden Sayın Temel Karamollaoğlu’nun, geçmişte ‘kefilim’ dediği CHP’nin ve tabanının İslami değerlere yönelik saldırgan tutumu ile ilgili herhangi bir açıklaması olacak mı?