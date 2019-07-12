0553 313 94 23

Gezi zekalılar yine sahnede! 'Pezevenk' Müjdat'tan sözde 'direniş'çağrısı

Pazar günü ODTÜ kavaklığında ağaç bahanesiyle düzenlenecek olan direnişe sanatçılardan da destek geldi. Pezevenk Müjdat Gezen, Levent Ülgen, Nuri Gökaşan ve Mert Fırat paylaştıkları videolarda, ODTÜ'deki provokasyonculara destek çağrısı yaptılar.

12 Temmuz 2019 Cuma 20:03

 Oğuzhan Çağlar  Yeniakit.com.tr 

Öğrenci talepleri üzerine yapılacak olan KYK yurduna ağaç bahanesiyle karşı çıkarken polise hakaret etmekten çekinmeyen ODTÜ’lü 'öğrenci'ler pazar günü kavaklıkta direniş etkinliği düzenleyecek. Gezi provokasyonu gibi başlayan direniş söylemlerine şimdi de 'sanatçı'lar destek vermeye başladı. Öğrencilerin provokasyonlarına karşı ses çıkarmayan sanatçılar, direniş için yine tıpkı gezide olduğu gibi ağaçları bahane ediyor.

Polise “Onursuz” diyenleri “Genç fidanlar” olarak tanıttı!

Canlı yayında yaptığı ‘pezevenk’ açıklamasıyla adı ‘Pezevenk Müjdat’a çıkan Müjdat Gezen paylaştığı videoda, “ODTÜ hiçbir zaman yalnız değil, bu konuda ve her konuda. Hakkını arayan gençlere sistem daima bir karşı davranışta bulunuyor. Tekrar ediyorum, ODTÜ yalnız değildir. Ben bunu bir birey olarak söylüyorsam eğer bütün toplum aynı fikirde. Daima yanınızda olacağız.” diye konuşurken, ODTÜ’ye destek veren bir diğer isim Levent Ülgen oldu. Ülgen, “Alın teriyle, emekle, sevgiyle ekilip büyütülen ormanlar talana peşkeş çekilmemesi için savunulmalıdır. Ağaçları, hayvanları, insanları katledenlere karşı, her zaman, her yerde, hep birlikte olduğumuzu göstermek için savunulmalıdır. Aylardır kavaklıkta yürekleriyle, zekalarıyla, vicdanlarıyla mücadele eden genç fidanlar için savunulmalıdır. Bu ülkenin yüz akı olan bir bilim yuvasını yok etmeye çalışanlara karşı savunulmalıdır.” ifadelerini kullandı.

ODTÜ direnişine destek verenlerden olmayı tercih eden Nuri Gökaşan da “ODTÜ bir bilim yuvasıdır ve öyle kalmalıdır, siyasete alet edilmemelidir. Oranın asıl sahipleri de şimdi geçmişte ve gelecekte olacağı gibi öğrencilerdir. Onlar Türkiye’nin aydınlık yüzleridir.” ifadelerini kullanırken, Mert Fırat, “Kesilen ağaçlara, hukuksuz yapılara izin vermemek için ODTÜ’ye desteğe çağırıyoruz.” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 20:03
  1. Müjdat Gezen
  2. ODTÜ

YORUM YAZ

  • Üç hilalÜç hilal16 dk önce
    Pez...enk müjdat onun bunun çocuğu bu ülkede rahat mı batıyor sana ikide bir milleti gazliyorsun vatan haini sanatçı bozuntusu
  • Milletin iradesiMilletin iradesi18 dk önce
    pezeçenk müjdat sen git ..

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ABD Savunma Bakanı Vekili Esper'den S-400 açıklaması
  1. ABD Savunma Bakanı Vekili Esper'den..
  2. Canik Meclisine tatil yok
  3. Gaziantep'te tır devrildi: 3 ölü
  4. Çorum’daki sevgi iklimi meyvesini..
  5. İslam Dünyası Gençlik Forumu'nda..
  6. 'Bir nefes de siz olun'
  7. Kazanan Samsun olacak
  8. Karadeniz’de ’mikroplastik kirliliği..
  9. Trabzonspor'da 7 futbolcuya özel..
  10. İşsizlik maaşı alma şartları 2019 İŞKUR?
  11. Başkan Doğan'dan gönül belediyeciliği
  12. Sağlık çalışanlarından bantlı tepki
  13. Başkan Alim Işık: "Trafik ve ulaşım..
  14. Çin Büyükelçiliği’nde dağıtılan..
  15. Abdullah Gül'e 'yeni parti' sorusu
  16. Gazeteci Nedim Şener’den “S400 füze”..
  17. Avrupa borsaları haftanın son işlem..
  18. Mustafa Denizli, yeni takımıyla ilk..
  19. Çorum’da Sanayi ve Ticaret Fuarı açıldı
  20. Mustafa Denizli’nin takımı Traktör FC..
  21. Gezi zekalılar yine sahnede!..
  22. Fransa Bisiklet Turu
  23. Balık tutmak isterken kayalıklardan..
  24. MADO Antalya Şubesinde yine S2000..
  25. 47. Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve..
  26. Fatih’te park kavgası kanlı bitti: 1..
  27. Yunanistan sermaye kontrollerini..
  28. Hatayspor'da transfer
  29. TV5 Nevşin Mengü'nün bacaklarından..
  30. Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili..
Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

Günün Karikatürü

13 Temmuz 2019
Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?