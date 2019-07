Gezi zekalılar yine sahnede! 'Pezevenk' Müjdat'tan sözde 'direniş'çağrısı

Oğuzhan Çağlar Yeniakit.com.tr

Öğrenci talepleri üzerine yapılacak olan KYK yurduna ağaç bahanesiyle karşı çıkarken polise hakaret etmekten çekinmeyen ODTÜ’lü 'öğrenci'ler pazar günü kavaklıkta direniş etkinliği düzenleyecek. Gezi provokasyonu gibi başlayan direniş söylemlerine şimdi de 'sanatçı'lar destek vermeye başladı. Öğrencilerin provokasyonlarına karşı ses çıkarmayan sanatçılar, direniş için yine tıpkı gezide olduğu gibi ağaçları bahane ediyor.

Polise “Onursuz” diyenleri “Genç fidanlar” olarak tanıttı!

Canlı yayında yaptığı ‘pezevenk’ açıklamasıyla adı ‘Pezevenk Müjdat’a çıkan Müjdat Gezen paylaştığı videoda, “ODTÜ hiçbir zaman yalnız değil, bu konuda ve her konuda. Hakkını arayan gençlere sistem daima bir karşı davranışta bulunuyor. Tekrar ediyorum, ODTÜ yalnız değildir. Ben bunu bir birey olarak söylüyorsam eğer bütün toplum aynı fikirde. Daima yanınızda olacağız.” diye konuşurken, ODTÜ’ye destek veren bir diğer isim Levent Ülgen oldu. Ülgen, “Alın teriyle, emekle, sevgiyle ekilip büyütülen ormanlar talana peşkeş çekilmemesi için savunulmalıdır. Ağaçları, hayvanları, insanları katledenlere karşı, her zaman, her yerde, hep birlikte olduğumuzu göstermek için savunulmalıdır. Aylardır kavaklıkta yürekleriyle, zekalarıyla, vicdanlarıyla mücadele eden genç fidanlar için savunulmalıdır. Bu ülkenin yüz akı olan bir bilim yuvasını yok etmeye çalışanlara karşı savunulmalıdır.” ifadelerini kullandı.

ODTÜ direnişine destek verenlerden olmayı tercih eden Nuri Gökaşan da “ODTÜ bir bilim yuvasıdır ve öyle kalmalıdır, siyasete alet edilmemelidir. Oranın asıl sahipleri de şimdi geçmişte ve gelecekte olacağı gibi öğrencilerdir. Onlar Türkiye’nin aydınlık yüzleridir.” ifadelerini kullanırken, Mert Fırat, “Kesilen ağaçlara, hukuksuz yapılara izin vermemek için ODTÜ’ye desteğe çağırıyoruz.” diye konuştu.