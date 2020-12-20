Gezi zekalılar yine ayrana ‘rakı’ dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi onuruna verdiği yemekte çekilen görüntüler sosyal medyada çarpıtıldı. Erdoğan’ın masasındaki ayran bardakları sosyal medyada ‘rakı’ iftirasıyla servis edildi. Erdoğan'ın daha önce merhum Erbakan ile yediği bir yemekte içtiği ayran da Kemalistler tarafından rakı olarak servis edilmişti.
yeniakit.com.tr
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Ankara’ya gelerek Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ticari faaliyetlerin geliştirilmesi ve özellikle terör örgütü PKK ve bir diğer terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadele de masaya yatırıldı.
Görüşmenin akşamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazımi onuruna yemek verdi. Yemekte, koronavirüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken sosyal mesafeye dikkat edildiği görüldü.
Söz konusu görüntülerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki ayran bardakları Kemalistler tarafından “rakı” olarak servis edildi. Sosyal medyada Erdoğan’a yönelik iftiralara hız kesmeden devam eden memleket muhalifleri, eleştirecek konu bulamayınca yalana sarılarak çirkin ifadeler kullandı.
Daha önce de rakı yalanına sarıldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Refah Partisi’nde olduğu dönemde, merhum başbakan Necmettin Erbakan ile yemekteyken çekilmiş bir görüntüsü de daha önce aynı yalanla yayınlanmıştı. Kemalistler, Erdoğan ve Erbakan’ın ayran bardaklarını “rakı bardağı” olarak servis etmişti.