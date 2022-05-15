Gezi teröründe bile bunu yapmamıştı! Fatih kaçtı, Akit ensesinden yakaladı!
Gezi Kalkışması sırasında Türkiye'ye milyarlarca lira zarara uğratan çapulcuları can siperane savunan Fatih Altaylı, Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesi'ne çevrilmesi üzerinden sosyal medyada yaygara koparmaya çalıştı. Ancak Altaylı attığı tweeti saniyeler sonra silerken Akit'in hızına yetişemedi.
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Gezi Kalkışması sırasında Türkiye'ye milyarlarca lira zarara uğratan ve polis araçlarını ateşe vererek kamu mallarını yakan çapulcuları savunan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yeni bir ikiyüzlülüğe imza attı.
Millet Bahçesi'ne çevrilerek yeşillendirilecek olan Atatürk Havalimanı'ndaki pistlerin kaldırılmasına utanmadan tepki gösteren Altaylı, yaygara koparmaya çalıştı.
Aynı şeyleri Gezi Kalkışması sırasında sokakları ateşe veren çapulculara karşı söyleyemeyen Altaylı, şu ifadelerde bulundu:
"Atatürk Havalimanının pistlerinin kırılarak ortadan kaldırılmasında imzası olanlara kamu malına verdikleri zarar miktarında tazminat davası açılmalıdır. Bu milletin trilyonlarını yıkıyor, kırıyor, yok ediyorsunuz. O milli servete zarar veren elleriniz tutmasın inşallah"
Tweeti attıktan 1 saniye sonra Akit enseledi
Kullanım dışı olan ve yeşillendirilecek olan bir alan üzerinden algı operasyonuna girişen Altaylı, Akit'ten ise kaçamadı.
Altaylı, ikiyüzlülüğünü ortaya çıkaran tweeti saniyeler içerisinde sildi. Ancak Altaylı, attığı tweeti 1 saniye sonra yakalayarak kendisini enseleyen Akit'in hızına yetişemedi.
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