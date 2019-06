Gezi Parkı teröristleri için hesap zamanı!

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gezi Parkı eylemlerine ilişkin hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. 657 sayfadan oluşan iddianamede adı geçen 16 kişi hakkında; 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya, görevini engellemeye teşebbüs' ve 'Gezi Parkı olaylarını finanse etmek' suçlarını işledikleri gerekçesi ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

2'si tutuklu 16 sanık yargılanacak

Dava kapsamındaki sanıklardan Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu tutuklu; Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Mehmet Ali Alabora, Mine Özerden, Ali Hakan Altınay, Şerafettin Can Atalay ve Tayfun Kahraman ise tutuksuz yargılanıyor. Öte yandan Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Memet Ali Alabora, Gökçe Yılmaz Handan, Meltem Arıkan ve Hanzade Hikmet Germiyanoğlu hakkında ise yakalama kararı bulunuyor.

Müştekiler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da var

657 sayfadan oluşan iddianamede 746 müşteki bulunuyor. Müştekiler arasında dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 61. Hükümetin bakanları da yer alıyor. Davada yargılanan 16 sanık için ayrı ayrı 606 yıldan 2 bin 970 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Gezici teröristler, Türk Ceza Kanunu'ndaki şu suçları işledikleri gerekçesi ile yargılanıyor:

-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme.

-Mala zarar verme, nitelikli mala zarar verme.

-Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme.

-6136 Sayılı Yasa'ya muhalefet, nitelikli yağma, nitelikli yaralama,

2863 Sayılı Yasa'ya muhalefet.