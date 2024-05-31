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Gündem Gezi kalkışmasının yıl dönümünde duyurdu! FETÖ'den hapis yatan eski Vali Hüseyin Avni Mutlu avukat oldu
Gündem

Gezi kalkışmasının yıl dönümünde duyurdu! FETÖ'den hapis yatan eski Vali Hüseyin Avni Mutlu avukat oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-31 23:27:00 -
Gezi kalkışmasının yıl dönümünde duyurdu! FETÖ'den hapis yatan eski Vali Hüseyin Avni Mutlu avukat oldu

FETÖ’nün mülki yapılanmasına yönelik soruşturmada cezaevinde yatan İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Gezi kalkışmasının yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda avukat olduğunu duyurdu.

Gezi kalkışması sırasında İstanbul Valisi olarak görev yapan ve FETÖ'den 20 ay cezaevinde kaldıktan sonra beraat eden Hüseyin Avni Mutlu, avukat olduğunu duyurdu.

Gezi kalkışmasının yıl dönümünde sosyal medya hesabından avukatlık ruhsatının fotoğrafını paylaşan Mutlu şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Avukatlık yeminimizi yaptık ve ruhsatımızı aldık. Uzun yıllar Kaymakamlık, Valilikler sonrası Silivri'de 20 aylık haksız tutukluluklar. Yargıtay'da tamamı lehimize beraat ile sonuçlanan bir sürü örgüt iftiraları, yalan ve haksızlıklar. Bundan sonrası da Avukatlık ile Adalet için devam edecek bir ömür. Her şey için Allah'a hamd olsun. Nihayette hesapların adil ve seri görüleceği ahirete yolculuk. Herkes hazır mı, biz çoktan hazırız. Biz şimdi 68 yaşında da olsak, 28 yaşında gibi inançlı, azimli ve heyecanlı, sağlıklıyız hamdolsun. Müvekkillere adalet için hizmet edeceğiz. Lakin gerçek Vekil dünyada da, ahirette de Yüce Allah. Sadece O'na kulluk ediyor ve sadece O'ndan yardım bekliyoruz. Elhamdülillah..."


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