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Gündem Gezi kalkışmasının cezasını çeken Mücella Yapıcı'yı deprem korkusu sardı!
Gündem

Gezi kalkışmasının cezasını çeken Mücella Yapıcı'yı deprem korkusu sardı!

İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Eren Keskin, Gezi Parkı davası kapsamında 18'er yıl hapis cezasına çarptırılan Mücella Yapıcı ile Çiğdem Mater'i cezaevinde ziyaret etti. Görüşmenin detaylarını Twitter hesabından paylaşan Keskin, Yapıcı'nın deprem korkusu yaşadığını aktardı.

Yeniakit Publisher
2022-05-04 16:29:00 - 2022-05-04 16:37:17
Gezi kalkışmasının cezasını çeken Mücella Yapıcı'yı deprem korkusu sardı!

 Yeniakit.com.tr 

Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Mücella Yapıcı'yı "deprem" korkusu sardı.

İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, Mücella Yapıcı ve Çiğdem Mater'i cezaevinde ziyaret etti. Keskin, ziyaretin detaylarını Twitter hesabından paylaştı.

'Deprem olursa bu hücre kilitleri nasıl açılacak?' 

Keskin, Gezi kalkışmasına ilişkin cezasını Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde çeken Yapıcı'nın, "deprem" korkusu yaşadığını aktardı.

Eren Keskin, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı. Keskin, Yapıcı'nın korkusunu, "İnsan Hakları Savunucusu olmak böyle bir şey işte." sözleri ile yorumladı.

Mücella, "Deprem olursa bu hücre kilitleri nasıl açılacak? Cezaevlerinde kapı kilit sisteminden kumanda ile açma sistemine geçmek gerekir yoksa depremde çok insan ölür dedi. İnsan Hakları Savunucusu olmak böyle bir şey işte. Çok güzel ve çok haklılar.

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