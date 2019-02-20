Gezi Kalkışması'nda Erdoğan'a yönelik şok tehdit: Onu bombayla öldürmek isterim

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Ülkeyi kaosa sokmaya çalışan şer güçlerin arka planda gerçekleştirdiği, Soros'un finanse ettiği Gezi Kalkışması ile hükümeti yıkma girişimi hala hafızalardaki tazeliğini korurken gündeme şoke eden bir video gündeme geldi.

Hakaret ve tehditlerde bulundu

Almanya'da Taksim'deki Gezi Kalkışması'na destek veren bir grupta bulunan kimliği bilinmeyen bir kadının Yol TV'deki bir muhabire akıl almaz ifadelerde hakaret ve tehditlerde bulunduğu ortaya çıktı.

"Onu bombayla öldürmek isterim"

Taksim'deki Gezi isyanına desteğini beyan eden kadın, o dönem başbakanlık görevinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik isim vermeden alçak ifadelerde bulunarak "Onu öldürmek isterim, ben başta. Bombayı verin, götürüp k..ına koyup onu patlatırım" sözlerini sarf etti.

Odatv de ölüm tehdidine destek verdi: 70 milyon aynı şeyi düşünüyor

Odatv'nin de o dönem ölüm tehdidini destekleği ortaya çıktı.

Manşetinde "70 milyon aynı şeyi düşünüyor" Odatv, haberindeki "Teyzenin yanıtı bize fazla söz bırakmıyor" ifadeleriyle bu sözleri destekledi.

İşte o haberin ve manşetinin ekran görüntüsü: