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Gündem Gezi İmamı'ndan muhalefete 'takiyye yapmayın' çağrısı!
Gündem

Gezi İmamı'ndan muhalefete 'takiyye yapmayın' çağrısı!

Gezi İmamı İhsan Eliaçık, muhalefetin dindar Müslümanlardan ve muhafazakarlardan oy almak için takiyye yapmasına gerek olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 22:55:00 -
Gezi İmamı'ndan muhalefete 'takiyye yapmayın' çağrısı!

 yeniakit.com.tr 

Gezi olaylarında terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan ve M. Kemal posterlerinin yan yana olmasının övünülecek olay olduğunu söyleyen Gezi İmamı İhsan Eliaçık, bu kez muhalefete akıl verdi. 

Gezi İmamı Eliaçık, muhalefetin dindar Müslümanlardan ve muhafazakarlardan oy almak için takiyye yapmaması gerektiğini söyledi. 

Eliaçık sosyal medya hesabından şu ifadelerde bulundu:

"Muhalefet muhafazakar kesimlerden aday bulma arayışından vazgeçmeli. Bunu asla haketmiyorlar.
Kendi öz güçleriyle, muhafazakarlardan zihnen tam bir bağımsızlaşmayla halka gitmeliler.
Yalnızca halkı ikna etmeliler."

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