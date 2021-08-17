Gezi imamından bomba itiraf! Laikçi yobazlar ellerini ovuşturuyor

28 Şubat zihniyetinin üzerinden 20 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen laikçi yobazların hiç değişmediği, Gezi imamı olarak bilinen İhsan Eliaçık'ın attığı itiraf niteliğindeki tweetle tescillendi.

Başörtülü ve dini hassasiyeti olan insanlara bir dönem hayatı zehir eden Laikçi yobazların tekrar faaliyete geçtiğini sosyal medya platformu Twitter üzerinden duyuran Eliaçık, "Görüyorum ki 20 yıllık muhafazakar iktidarın gidişinden sonra eski 28 şubatçı laik(çiler) kaldıkları yerden devam edecekler. Hiçbir ders çıkarma, yüzleşme yok. Beni o zamanda en sert muhalefeti yapar göreceksiniz, şimdiden söyleyeyim." diyerek itiraf etti.

Laikçi yobaz zihinyetin kendilerine yakın bir iktidar gelmesi durumunda görünen o ki 28 Şubat sürecinde yaptıkları gibi ellerinden gelen her türlü fenalığı yapacakları Gezi imamı olarak bilinen Eliaçık'ı bile tedirgin etti.