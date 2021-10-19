'Gezi İmamı' yine ortalığı karıştırdı! Muhafazakârlara skandal sözler

CHP'nin ipine sarılan 'Gezi İmamı' olarak bilinen İhsan Eliaçık, sosyal medya platformu Twitter üzerinden attığı mesajla muhafazakarları "paracı" olmakla suçladı. Eliaçık paylaştığı mesajda aslında muhalefetin de takiye yaptığını itiraf etti.

Eliaçık mesajında, "Muhalefet muhafazakar, sağ kökenli aday arayışından vazgeçmeli. Onlar muhafazakar, sağcı değil; aslında paracı.

Onlardan oy almak mı istiyorsunuz dindar görüntülere girmenize gerek yok, ucundan az gösterin yeter. 'Bana da bana da..' diye koşacaklardır." dedi.

Sana da ucundan mı gösterdiler

Muhafazakar camiayı suçlayan Eliaçık'ın CHP safında yer alması için 'ucundan az gösterip göstermedikleri' büyük bir merak konusu oldu.