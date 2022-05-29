Gezi ihanetinin zararı 9 yıldır kapatılamıyor

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Taksim Yayalaştırma Projesi kapsamında Gezi Parkı’ndaki birkaç ağacın sökülerek farklı bir yere taşınması planlanmıştı. Bunu bahane eden FETÖ’cüler, CHP’nin seküler yobazları, DHKP-C ve PKK gibi örgüt militanları bu bahaneyle harekete geçti. 29 Mayıs 2013’te düğmesine basılan Gezi Parkı kalkışması 19 gün boyunca sürdü.

Ekonomiyi baltaladılar

Kalkışma sırasında, İstanbul Dolmabahçe’de bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi basılmak istendi. Kalkışmacılar Valide Sultan Camii’ni 3 gün boyunca işgal etti. Hükümeti düşürme gayesiyle hareket eden çapulcular 280 işyeri, 207 özel araç, 99 belediye otobüsü, 103 polis aracı, 1 polis merkezi, 11 AK Parti hizmet binası, yüzlerce otobüs durağı, trafik ışık ve levhaları, MOBESE kameraları, bankamatikler ve kaldırımlara ağır hasar verdi. Çapulcuların tahribatı nedeniyle yabancı yatırımcılar 8 milyar dolar çıkış yaptı, Borsa İstanbul’da 3 ayda 164 milyar TL’lik gerileme oldu, faizler sadece Ocak 2014’te 550 puan arttı. Türkiye geneline yayılan eylemlerde ortaya çıkan zarar 157 milyar doları buldu.

Mesele ağaç değildi

Gezi kalkışmasının provokatörlerinden oyuncu Mehmet Ali Alabora’nın isyana davet ettiği gençlere yönelik, “Mesele ağaç değil sen hâlâ anlamadın mı” ifadelerinin yer aldığı paylaşım, esas maksadı gözler önüne serdi. Kendilerine Taksim Platformu adını veren isyancı elebaşları, Yeni Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, hidroelektrik santralleri ve daha birçok projenin durdurulması talebinde de bulundu. Siyonist Haçlı Batı medyasının 24 saat canlı yayınlar yaparak kışkırtıp köpürttüğü hain kalkışma, Başkan Erdoğan’ın kararlı duruşu sayesinde amacına ulaşamamış ve püskürtülmüştü.

Gezi elebaşlarına ceza

Türkiye’nin ekonomik şahlanış döneminde iki-üç ağaç bahanesiyle gerçekleştirilen Gezi kalkışmasıyla ilgili sürdürülen yargılama, çeşitli safhaların ardından 9 yıl sonra neticelendi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, eski CIA danışmanı Henri Barkey ve Can Dündar’ın da aralarında bulunduğu 9 firarinin dosyasının ayrıldığı davada “Kızıl Soros” Osman Kavala’ya “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı ile birlikte 7 kişiye 18’er yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.