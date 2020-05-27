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Gündem

Gezi ihanetinin 7. yıldönümü

Müslüman Türk milletinin iktidarda olmasını hazmedemeyenlerin, 3 ağacı bahane ederek milli iradeye karşı başlattığı Gezi Parkı ihanetinin yaraları, üzerinden geçen 7 yıla rağmen hâlâ sarılmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 10:05:00 -
Gezi ihanetinin 7. yıldönümü

 Hakkı Bilir  İstanbul 

2013 Mayıs ayının son günlerinde ülke organize bir kaosun etkisi altında bırakılmak istendi. 19 gün boyunca süren eylemler sırasında, İstanbul Dolmabahçe’de bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi’ni basılmak istenmiş, Valide Sultan Camii 3 gün boyunca işgal edilmiş, 589 araç yakılmış, 409 bina tahrip edilmiş, 337 iş yeri ise zarar görmüştü. Türkiye geneline yayılan eylemlerde ortaya çıkan zarar 157 milyar doları buldu. Kendilerine Taksim Platformu adını veren isyancı elebaşları, Yeni Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve daha birçok projenin durdurulması istemişti. Hain kalkışma harekatı o dönem Başbakan olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu sayesinde akamete uğratılırken, küresel efendilerinin kuklalığını yapanların hevesleri de kursaklarında kalmıştı.


Yeni Akit Gazetesi
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