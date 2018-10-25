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Gezi facia ile sonlandı! 14 öğrenci hayatını kaybetti

Ölü Deniz bölgesinde öğrencileri taşıyan gezi otobüsünün sel sularına kapılması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti.

25 Ekim 2018 Perşembe 21:17
Gezi facia ile sonlandı! 14 öğrenci hayatını kaybetti

Ürdün’de Lut Gölü yakınlarına düzenlenen bir geziye katılan 14 öğrencinin yaşanan ani sel sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ürdün’de bir öğretmenin 36 öğrencisi ile gerçekleştirdiği Lut Gölü gezisi facia ile sonlandı. Gezi esnasında yaşanan ani sel sonucu öğrencilerden 14’ü hayatını kaybetti. 11 öğrencinin de yaralandığı aktarılırken bazı öğrencilerin ise kaybolduğu bildirildi.
Yaralılar hastanelere kaldırılırken arama kurtarma çalışmaları için bölgeye helikopterler ve sivil savunma ekipleri sevk edildi. Devam eden çalışmalara Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezaz’ın da katıldığı bildirildi. Yetkililer ise ölü sayısının artabileceği konusunda açıklamada bulundu.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 21:17
  1. Ürdün
  2. gezi
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