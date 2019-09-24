Gezi destekçisi Cem Yılmaz'a seyirciden tokat! Terör örgütü PKK'nın yaktığı ormanlara ve Diyarbakır'daki evlat nöbetine çıt çıkarmayan gezi destekçisi Cem Yılmaz'a sosyal medya kullanıcılarından çok sert tepki geldi. Sosyal medya kullanıcıları Yılmaz'ın yeni filmi "Karakomik Filmler 2 Arada"ya gidilmemesi çağrısı yaparak filmi boykot etti.

Cem Yılmaz'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrolünü üstlendiği "Karakomik Filmler 2 Arada" yakında vizyona girecek. Ancak Yılmaz bu defa izleyiciden umduğuna bulamayacak gibi görünüyor. Twitter'dan yeni filminin afişini paylaşan Cem Yılmaz' a sosyal medyadan tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları Diyarbakır HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan annelere destek vermek bir yana çıt bile çıkarmayan, ormanları yakan PKK'ya karşı sessiz kalan Yılmaz'ın filmine gitmeyeceklerini duyurdu. #cemyılmazfilminegitmiyorum başlığı Twitter'da TT oldu. İşte Yılmaz'a gelen tepkilerden bazıları;



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