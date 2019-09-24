0553 313 94 23

Gezi destekçisi Cem Yılmaz'a seyirciden tokat!

Terör örgütü PKK'nın yaktığı ormanlara ve Diyarbakır'daki evlat nöbetine çıt çıkarmayan gezi destekçisi Cem Yılmaz'a sosyal medya kullanıcılarından çok sert tepki geldi. Sosyal medya kullanıcıları Yılmaz'ın yeni filmi "Karakomik Filmler 2 Arada"ya gidilmemesi çağrısı yaparak filmi boykot etti.

24 Eylül 2019 Salı 16:24
Gezi destekçisi Cem Yılmaz'a seyirciden tokat!

Cem Yılmaz'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrolünü üstlendiği "Karakomik Filmler 2 Arada" yakında vizyona girecek. Ancak Yılmaz bu defa izleyiciden umduğuna bulamayacak gibi görünüyor.

Twitter'dan yeni filminin afişini paylaşan Cem Yılmaz' a sosyal medyadan tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları Diyarbakır HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan annelere destek vermek bir yana çıt bile çıkarmayan, ormanları yakan PKK'ya karşı sessiz kalan Yılmaz'ın filmine gitmeyeceklerini duyurdu.

#cemyılmazfilminegitmiyorum başlığı Twitter'da TT oldu.

İşte Yılmaz'a gelen tepkilerden bazıları;


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 16:24
  1. Diyarbakır
  2. Cem Yılmaz

YORUM YAZ

  • takoztakoz2 dk önce
    siz boykot diyorsanız bu film seyirci rekoru kırar
  • ferdiferdi4 dk önce
    kendini komik zannden burjuva cocugu bu burjuva cocuklarına bir bakın alayı fenerbahceli karakterlerinin takımıda ondan

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Af ne zaman çıkacak? Ceza indirimi kimlere vuracak? infaz yasası son dakika!
  1. Af ne zaman çıkacak? Ceza indirimi..
  2. PKK'nın kara günü! 13 terörist öldürüldü
  3. Gezi destekçisi Cem Yılmaz'a..
  4. Pakistan’da feci deprem! Komşu ülkede..
  5. İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan..
  6. IMF ile gizli görüşme skandalı... İYİ..
  7. Nazlı Ilıcak'tan Başkan Erdoğan'a..
  8. Sibel Pişkin İYİ Parti Lüleburgaz İlçe..
  9. Otobüsün altında kalan 85 yaşındaki..
  10. Mehmet Baransu duruşmaya katılmak..
  11. ALES 3 başvuru ücreti ne kadar? ALES..
  12. İnsanlık ona bu kadar yeri layık..
  13. İYİ Parti'de bir istifa haberi daha! 4..
  14. Ahmet Türk ve Leyla Güven'in cezaları..
  15. Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı..
  16. Teröristler beton mikseri getirdi.....
  17. Ispanaklı pankek nasıl yapılır?
  18. Mısır'daki kıvılcımı başlatan Muhammed..
  19. Rusya ‘resmen kayıp’ dedi! Casustan..
  20. AK Parti’ye canlı yayında tehdit gibi..
  21. Randevu al! MHRS hastane randevu al..
  22. Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe de..
  23. Terör devleti İsrail'i saran korku!..
  24. Manisa'da 2 üniversiteli genç uçuş..
  25. Evladını beklerken ölüm haberini aldı
  26. PKK'nın devlet yöneticilerine suikast..
  27. Türkiye'den flaş Su-57 açıklaması!
  28. Nefes darlığı hangi bölüm bakar..
  29. Nefes darlığı hangi bölüm bakar..
  30. Derbi biletleri satışa çıkıyor
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken o isim parti kurdu! CHP'ye rakip olacaklar
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken o isim parti kurdu! CHP'ye rakip olacaklar
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken.... Eski bakan yeni parti kuruyor!
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken.... Eski bakan yeni parti kuruyor!
Son anket sonuçları açıklandı! İmamoğlu'na soğuk duş
Son anket sonuçları açıklandı! İmamoğlu'na soğuk duş
Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
"Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"
"Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"

Günün Karikatürü

24 Eylül 2019
İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"
İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"
FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta
FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta