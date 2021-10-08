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Siyaset Gezi Davası'nı izleyen AP Türkiye Raportörü'nden haddi aşan sözler! 'Türk hükümeti bir fırsatı daha kaçırdı'
Siyaset

Gezi Davası'nı izleyen AP Türkiye Raportörü'nden haddi aşan sözler! 'Türk hükümeti bir fırsatı daha kaçırdı'

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Gezi Davası'na katılan Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Gezicilerin finansörü Kavala için özgürlük isterken, haddi aşan ifadelerle AK Parti iktidarını hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 21:04:00 - 2021-10-08 21:10:29
Gezi Davası'nı izleyen AP Türkiye Raportörü'nden haddi aşan sözler! 'Türk hükümeti bir fırsatı daha kaçırdı'

 Yeniakit.com.tr 

Gezi Davası'nı takip eden Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, davada yargılanan Gezici vandalların finansörü Osman Kavala ile Avrupa Parlamentosu adına dayanışma göstermek için davaya katıldığını söyledi.

Amor, duruşma sürerken açıklamalarda bulundu. "Osman Kavala'ya özgürlük istiyoruz." diyen AP Türkiye Raportörü, davadan sonra sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Haddi aşan ifadelerle iktidarı hedef alan AP Türkiye Direktörü Nacho Sanchez Amor, "Bugün, İstanbul'da Osman Kavala davasına kişisel ve AP adına dayanışmamı göstermek için katıldım. Ne yazık ki Türk yetkililerin uluslararası taahhütlerine saygı göstermesinde kaçırılan bir başka fırsattı." dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını da öne süren Amor, "Türk yetkililerin son demeçlerindeki AB ile yakınlaşma konusunda samimiyetlerini görmek için gerçek olgulara ihtiyacımız var. Bu, AİHM kararlarına saygı duymayla olabilir." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

bagimsiz yargi isinize gelmedi degilmi? 
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Bir Zamanlar Kıbrıs

Zillet partileri neden “#OsmanKavalayaÖzgürlük” diyemiyor?
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