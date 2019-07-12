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Gezi davasına dikkat çeken atama... Mahkeme heyeti başkanı değişti

Gezi Davası’nın görüldüğü İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinin Başkanı hâkim Utku Ercan’ın yerine hâkim Mahmut Başbuğ atandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 07:13
Gezi davasına dikkat çeken atama... Mahkeme heyeti başkanı değişti

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kısa bir süre önce yayımladığı 3 bin 722 hâkim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesinin ardından yetki kararnamesini de tamamladı. Kararname ile yaz kararnamesiyle görev yerleri değiştirilen hâkimlerin yeni görev yerlerinde hangi yetki ile çalışacakları belirlendi. Ankara, İstanbul ve İzmir’de çok sayıda hâkimin farklı mahkemelere ve farklı yetkilerle görevlendirilmesi dikkat çekti. Ayrıca Ankara ve İstanbul’da terör ve darbe yargılamalarına bakan bazı ağır ceza mahkemelerinde iki heyet görevlendirildi.

Başkanı değişti

Kararnameyle, Gezi Parkı davasına bakan 30. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Utku Ercan, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına getirildi. Gezi olaylarının finansörü olduğu iddiasıyla yargılanan işadamı Osman Kavala hakkında verilen tutukluluğunun devamı kararına muhalefet eden hâkim Mahmut Başbuğ ise İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinin yeni başkanı oldu.

Kısa bir süre önce sonuçlandırılan Genelkurmay Çatı davasına bakan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Ahmet Dişbudak, Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hâkimliğine tayin edildi. Yaz kararnamesiyle Yargıtay Cumhuriyet savcısı olarak tayin edilen Melih Uçar’dan boşalan Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına ise üye Ersin Eryılmaz getirildi.

Kritik değişiklikler

MİT’in başarılı operasyonuyla Gabon’dan Türkiye’ye getirilen üç FETÖ yöneticisinin yargılandığı davaya bakan İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Gülay Zengin, 8. Ağır Ceza Mahkemesi üyeliğine, darbe girişiminde Jandarma’nın İstanbul’daki olaylarına ilişkin davaya bakan İstanbul 29. Mahkemesi’nin üyeleri de çeşitli mahkemelerde görevlendirildi. Ayrıca FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin yargılamanın yapıldığı İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Habibe Ertuğrul da 23. Asliye Ceza Mahkemesinde görevlendirildi.

TÜRKİYE

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 07:24
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. gezi
  5. HSK
  6. GÜNCEL Haberleri

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