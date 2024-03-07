  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Gezgin çift toplu tecavüze uğramıştı! Budist tecavüzcüler yakalandı!
Dünya

Gezgin çift toplu tecavüze uğramıştı! Budist tecavüzcüler yakalandı!

Yeniakit Publisher
2024-03-07 16:35:00 -
Gezgin çift toplu tecavüze uğramıştı! Budist tecavüzcüler yakalandı!

Motosikletle dünya turu yapan gezgin çift Hindistan'da saldırıya ve toplu tecavüze uğramıştı. Dehşete düşüren olayın failleri yakalandı.

Motosikletle dünya turu yapan gezgin çift Hindistan'da saldırıya ve toplu tecavüze uğramıştı. Dehşete düşüren olayın failleri yakalandı.

Hindistan polisi, Brezilya-İspanya çifte vatandaşı olan kadına toplu cinsel saldırı düzenleyen ve kocasına saldıran şüphelilerin tamamının gözaltına alındığını duyurdu. Hindistan polisi toplamda 8 kişiyi gözaltına aldı.

Saldırıya uğradıklarını bir video ile duyuran Brezilyalı İspanyol çift, gezmek için gittikleri Hindistan’ın Hansdiha bölgesinde cinsel ve fiziksel saldırıya uğradıklarını açıklamıştı. Hindistan polisi Pazar günü yaptığı açıklamada, 3 kişinin gözaltına alındığını ifade etmişti. Polis dün açıklama yaparak “01.03.2024 tarihinde Hansdiha karakolu bölgesinde yabancı bir kadına cinsel saldırı olayına karışan 8 suçlunun tamamı gözaltına alındı ve tüm suçlular, hakkında detaylı soruşturma başlatıldı” dedi.

ASLA UNUTMAYACAĞIMIZ BİR ÜLKE

Dünyayı motosikletleriyle gezerek bunu sosyal medya hesaplarında paylaşan çift Hindistan gezileri öncesinde gittikleri Afganistan’dan ülkenin tarihini ve Taliban yönetimi ile fotoğraflarını paylaşarak, “Bugün Afganistan'ı hatırladım, sanki daha dün gibi bu kadar zıtlık ve tarihle dolu bu ülkeye girdik. Elimdeki Taliban’la gördüğünüz ilk ve tek fotoğraf, ülkede bir ay kaldıktan sonra Pakistan'a doğru yola çıktığımız zamandı. Asla unutamayacağımız bir ülke” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: DHA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Budistlerden iki Müslüman kız çocuğuna toplu tecavüz!
Budistlerden iki Müslüman kız çocuğuna toplu tecavüz!

Dünya

Budistlerden iki Müslüman kız çocuğuna toplu tecavüz!

Budistler Müslüman yaşlı çifti döverek katletti!
Budistler Müslüman yaşlı çifti döverek katletti!

Dünya

Budistler Müslüman yaşlı çifti döverek katletti!

Budist ve Hindular, Müslüman mezarlıklarına saldırıyor!
Budist ve Hindular, Müslüman mezarlıklarına saldırıyor!

Dünya

Budist ve Hindular, Müslüman mezarlıklarına saldırıyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23