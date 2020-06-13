Gezgin arıcılar Emet’te buluştu

Kütahya’nın Emet İlçesinde gezici arıcılık yapan 24 üretici, çevre illerden gelen 35 arıcıyla bir araya geldi. Emet ilçesi, bitki örtüsünün çeşitliliği ve polen miktarının fazlalığı nedeniyle gezginci aracıların tercihleri arasında yer alıyor.

Ziyarete Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık, Emet Orman İşletme Müdürü Mustafa Karagöz, Emet Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Ahmet Mülayim ve İl Genel Meclis Üyesi İsmail Elmacı eşlik etti. Ziyarette Emet’te yerleşik bulunan üreticiler ile Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla illerinden gelen arıcılar hazır bulundu.

Kaymakam Hasan çiçek, arıcılık faaliyetleri ile ilgili üreticilerden ve ilgili kurum amirlerinden bilgiler alıp, üreticilerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Üreticiler özellikle üretilen ürünlerin pazarlanması ve depolanması ile ilgili talepte bulundular.

Kaymakam Çiçek, yaptığı konuşmada, “Hepinize ayrı ayrı hoş geldiniz diyor, üretime yapmış olduğunuz önemli katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. İhtiyaç ve taleplerinizi biliyoruz. Mümkün mertebe de karşılamaya çalışıyoruz. Destek vermeye, yanınızda yer almaya devam edeceğiz. Bir araya gelmemizin çok verimli olduğu düşüncesindeyim. İlçemizin bitki örtüsündeki çeşitlilik ve polen miktarının fazla olması, yavru miktarını ve gelişmesini arttırdığı için son yıllarda gezginci arıcılar ilçemizi daha fazla tercih etmektedir. İlçemizde yerleşik 24 üreticimiz 1677 arılı kovanda üretim yapmaktadır. 2019 yılında üreticilerimiz tarafından 9 bin 200 kilogram bal, bin 710 kilogram polen, 602 kilogram balmumu üretilmiştir. 2020 yılında Denizli, İzmir, Manisa, Muğla illerinden 24 arıcı, 3 bin 190 kovanla ilçemize gelmiştir. İlçemiz Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Yenice köyünde kurulan bal ormanı bitki örtüsünde çeşitlilik arttırılmış ve arıcıların ilgisi bu bölgeye bir hayli yoğunlaşmıştır. Bundan böylede üretimin artarak devam edeceği düşüncesindeyim’’ dedi.

Arıcılar tarafından yılın ilk balının Emet Kaymakamı Hasan Çiçek’e hediye edildiği ziyarette, Emet Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Ahmet Mülayim, bölgede elde edilen ürün kalitesi ve miktarı hakkında bilgi verdi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Üreticlerin üretitkleri balların pazarlanması konusunda belediye önderliğinde kurulan Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi EMKO vasıtası ile destek vereceklerini ifade etti.