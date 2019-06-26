0553 313 94 23

Gezegende böyle bir tür yok! İşçiler çıkardı

Kanada’da bir maden ocağında çalışan işçiler, 70 milyon yıl yaşında olduğu tespit edilen deniz sürüngeni (Mosazor) fosili buldu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 09:51
Gezegende böyle bir tür yok! İşçiler çıkardı

Kanada’da bir maden ocağında çalışan işçiler, 70 milyon yıl yaşında olduğu belirtilen deniz sürüngeni (Mosazor) fosili ortaya çıkardı.

AA'nın haberine Alberta eyaletindeki Kanada Kraliyet Tyrrell Palaeontoloji Müzesi Direktörü Dan Spivak yaptığı açıklamada, Lethbridge yakınlarındaki bir maden ocağında çalışan işçilerin, gerçek bir tarih öncesi fosiline rastladığını aktardı.

"Komodo ejderi gibi "

Kaya kütlesinin içine sıkışmış halde bulunan ve mosazor denilen fosilin, dinozordan daha çok bir deniz canavarı olduğunu belirten Spivak, "Bu canlı, (Kuzey Amerika kıtasının erken jeolojik devirlerinde bulunan iç deniz) Bearspaw Denizi'nde yaşıyordu. Fosil hala kayalarla kaplı, ancak diğer benzer hayvan türlerinden gördüklerimize dayanarak, bu büyük bir deniz sürüngeniydi. Biraz daha keskin bir burnu olan bir komodo ejderi gibi görünüyor" diye konuştu.

Fosilin 6,5 ila 7 metre büyüklüğünde olduğunu ifade eden Spivak, "Kafatası 1 metre olan fosil keskin sivri dişlere sahip. Şu an gezegende yaşayan ve bununla karşılaştırılabilir tür bulunmuyor. Nesli tamamen tükenmiş ve hiçbir canlı analogu olmayan bir hayvan grubu" dedi.

Fosilin bulunduğu maden ocağında kazı yapanların mücevherat sektöründe kullanılan gökkuşağı taşı çıkarttıklarını anlatan Spivak, "Bu kişiler, ne aradığını bilen ve buldukları taşlardaki farklılığı görebilen insanlar. Bizi aradıklarında bir ekiple madene geldik ve mosazor fosilini müzeye taşıdık. Bu şeyler, 72 milyon yıl önce Alberta'nın büyük bir bölümünü kaplayan denizlerde yaşıyorlardı" ifadelerini kullandı.

Müze direktörü Spivak, maden ocağının fosilin bulunduğu bölümünün kapatıldığını ve işçilerin madenin başka bir bölümüne taşındığını bildirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 09:51
  1. kanada
  2. maden ocağı
  3. 70 milyon yıllık fosil
  4. 70 milyon
  5. Dan Spivak
  6. fosil

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gediz Belediyesi’den ’Temiz çevre’ seferberliği
    1. Gediz Belediyesi’den ’Temiz çevre’..
    2. Alev alan otomobildeki engellinin..
    3. Yollar açılacak ekonomi şahlanacak
    4. Başkan Demir: “İyi günde de kötü günde..
    5. Türk-İş, Haziran açlık ve yoksulluk..
    6. Avrupa şampiyonluğu için kırık..
    7. Mezopotamya'nın en eski buğday..
    8. Herkesin burnu kendi yüzüne özeldir
    9. Hırsıza ilginç çağrı: “Battaniyeyi..
    10. Şili Devlet Başkanının Mescid-i Aksa..
    11. Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim..
    12. (özel) Onlar karasal iklimin gönüllü..
    13. Avrupa borsaları
    14. Gemlik kaymakamının oğlu öldürüldü
    15. 1915 Çanakkale Köprüsü ivme katacak
    16. Bahçeli'den önemli açıklamalar
    17. BAİB e-ihracat paneli düzenliyor
    18. Sinop Kalesi için proje hazırlanıyor
    19. Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 5..
    20. Akdeniz Üniversitesinin ilk Çinli mezunu
    21. Ümit Şamiloğlu finali Tokyo 2020'de..
    22. Mamak’ta eserler görücüye çıktı
    23. Sıcak havalara serin çözümler Koçtaş'ta
    24. Panama'da 6,2 büyüklüğünde deprem
    25. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi..
    26. Bin 500’e yakın korist Çanakkale’de..
    27. Yeni Ford Puma 2020'de Türkiye..
    28. TSYD Bursa Şubesi’nden Turgay Erdem’e..
    29. Başkan Köse temizlik işleri..
    30. Adıyaman’da narkotik operasyonları hız..
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi