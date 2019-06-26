Gezegende böyle bir tür yok! İşçiler çıkardı

Kanada’da bir maden ocağında çalışan işçiler, 70 milyon yıl yaşında olduğu belirtilen deniz sürüngeni (Mosazor) fosili ortaya çıkardı.

AA'nın haberine Alberta eyaletindeki Kanada Kraliyet Tyrrell Palaeontoloji Müzesi Direktörü Dan Spivak yaptığı açıklamada, Lethbridge yakınlarındaki bir maden ocağında çalışan işçilerin, gerçek bir tarih öncesi fosiline rastladığını aktardı.

"Komodo ejderi gibi "

Kaya kütlesinin içine sıkışmış halde bulunan ve mosazor denilen fosilin, dinozordan daha çok bir deniz canavarı olduğunu belirten Spivak, "Bu canlı, (Kuzey Amerika kıtasının erken jeolojik devirlerinde bulunan iç deniz) Bearspaw Denizi'nde yaşıyordu. Fosil hala kayalarla kaplı, ancak diğer benzer hayvan türlerinden gördüklerimize dayanarak, bu büyük bir deniz sürüngeniydi. Biraz daha keskin bir burnu olan bir komodo ejderi gibi görünüyor" diye konuştu.

Fosilin 6,5 ila 7 metre büyüklüğünde olduğunu ifade eden Spivak, "Kafatası 1 metre olan fosil keskin sivri dişlere sahip. Şu an gezegende yaşayan ve bununla karşılaştırılabilir tür bulunmuyor. Nesli tamamen tükenmiş ve hiçbir canlı analogu olmayan bir hayvan grubu" dedi.

Fosilin bulunduğu maden ocağında kazı yapanların mücevherat sektöründe kullanılan gökkuşağı taşı çıkarttıklarını anlatan Spivak, "Bu kişiler, ne aradığını bilen ve buldukları taşlardaki farklılığı görebilen insanlar. Bizi aradıklarında bir ekiple madene geldik ve mosazor fosilini müzeye taşıdık. Bu şeyler, 72 milyon yıl önce Alberta'nın büyük bir bölümünü kaplayan denizlerde yaşıyorlardı" ifadelerini kullandı.

Müze direktörü Spivak, maden ocağının fosilin bulunduğu bölümünün kapatıldığını ve işçilerin madenin başka bir bölümüne taşındığını bildirdi.