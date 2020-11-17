Gezegen Mehmet, Ekrem İmamoğlu'na sorduğu soruyla ilgili ifade verdi

'Gezegen Mehmet' olarak bilinen radyo programcısı Mehmet Akbay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelttiği, “PKK ile iş birliği içinde olan HDP ile neden kol kolasınız?” sorusuyla ilgili HDP suç duyurusunda bulundu. İfade veren Gezegen Mehmet Twitter'da paylaştığı video ile, "Bu sorumun hiç bir yerinde oy veren seçmene yönelik bir suçlamam söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'na 'Zor Sor'du

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YouTube kanalı için hazırlanan ‘Zor Sor’ programının Mart ayında konuğu radyo programcısı ve yazar Gezegen Mehmet olarak bilinen Mehmet Akbay oldu. Gezegen Mehmet, HDP’li Selahattin Demirtaş’a sahip çıkan sözlerini hatırlatarak İmamoğlu’na “Selahattin Demirtaş, HDP’nin eşbaşkanı. HDP de PKK ile işbirliği içinde. Sizin için bir çelişki değil mi?” diye soru yöneltti.

İmamoğlu soruya, HDP’li Selahattin Demirtaş’ın tutuklu bulunmasını tasvip etmediğini belirterek “Bence siz yargısız infaz yaptınız. Şu anda on binlerce yüz binlerce HDP’li vatandaşı terörist ilan ettiniz. Bu şehrin ve bu ülkenin milyonlarca HDP’li vatandaşının hiç kimsenin terörist ilan etmesine hakkı yok. Demirtaş içeride yatıyorsa suçunu açıklasınlar sonucunu bildirsinler. Böyle bir tutuklama olmaz. Terör örgütlerine yakın olmayız. HDP Türkiye’nin siyasi partisi” şeklinde yanıt verdi.

Gezegen Mehmet'e PKK-HDP'den linç kampanyası

Programın ardından PKK-HDP sempatizanları sosyal medyada Gezegen’e yönelik linç kampanyası başlatmıştı. Gezegen, İmamoğlu’nun sarf ettiği sözlerle kendisini hedef gösterdiğini söyledi.

HDP, Gezegen Mehmet’e karşı harekete geçti, HDP Hukuk Komisyonu üyesi avukat Mehtap Sert, bu söylemlerle partilerini terörize ettiğini öne sürdüğü Gezegen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

İfade verdi

Suç duyurusunun ardından Gezegen sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda ifade verdiğini açıkladı:

"HDP, benimle ilgili suç duyurusunda bulunduğu için az önce ifade verdim. Gerekçesi ise çok ilginç..Sn. İmamoğluna, sorduğum; “PKK ile kol kola olan HDP ile neden kol kolasınız?” sorumdan dolayı... Bu sorumun hiç bir yerinde oy veren seçmene yönelik bir suçlamam söz konusu değil.

Gezegen bu ifadelerle paylaştığı videoda İmamoğlu röportajına ve Demirtaş’ın Öcalan’ı övdüğü konuşmalarına yer verdi.