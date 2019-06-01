0553 313 94 23

Geylani’den nasihatler... Ölmeden önce dön

Geylani hazretleri bizlere şöyle nasihatlemiştir, "Öbür âlem başlamadan nefsini hesaba çek."

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:19
Geylani’den nasihatler... Ölmeden önce dön

Ey dünya ile uğraşan, yakında hüsran başlıyor. Pişman olacaksın. Bu pişmanlık, önce dünyada başlayacak. Sonra öbür âlemde. Burada birse, öbür âlemde birkaç.

Her şeyin kaybolur. Utanırsın.

Utanırsın ve nihayet iflas fermanını alır gidersin. Öbür âlem başlamadan nefsini hesaba çek. Allah’ın hilmine aldanma. O’nun kerem sofrası seni azdırmasın. O’nun hilmi ve keremi seni kapladı. Onun, yâni verilen nimetin hakikî manasını ve niçin verildiğini öğrenmedin. Kötülük üzere kaldın. İsyan, hata, zulüm aldı yürüdü.

İsyan, küfrün habercisidir. Evvelâ Hakk’a isyan, peşinden küfür gelir. Nasıl ki, ateşli hastalık da ölümün habercisidir. Hayat parlak devam eder. Peşinden sıcak hastalık, hararet kırkı aşar, sonra ölüm! Ölmeden önce dön. Ölüm meleği gelmeden hatalarına pişman ol.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 14:19
  1. Öbür âlem
  2. Allah’ın hilmi
  3. Hakk’a isyan
  4. Ölüm meleği
  5. Geylani hazretleri
  6. ateşli hastalık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF'nin 42. Başkanı Nihat Özdemir oldu
    1. TFF'nin 42. Başkanı Nihat Özdemir oldu
    2. Resmen açıklandı! İşte İbrahim..
    3. LGS yolunca feci kaza!
    4. Aklınızda bulunsun
    5. (Özel) Karnında saplı kalan ekmek..
    6. Damla tatlısı nasıl yapılır? Damla..
    7. Malatya’da Sakal-ı Şerif heyecanı
    8. KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye..
    9. Korkulukları aşan tır iki köprü..
    10. Başkan Gülsoy’dan Ramazan Bayramı..
    11. Yavuzeli’nde Kadir gecesi huşu ile..
    12. Samsun’da bayramın 1. günü toplu..
    13. Hülagu’ya ders veren Kadıhan
    14. MEB mesleki çalışma programı 2019..
    15. Milli okçu Eroğlu'nun aklı 2020 Tokyo..
    16. Akıllı yelek görme engelliler için..
    17. İzmir’de ’kadın şoförler’ dönemi..
    18. 20 yıl sonra besin tercihleri değişecek
    19. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1..
    20. Taksicilerden Uber talebi: “Kanunlarla..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti