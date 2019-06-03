Geylani’den nasihatler... Hakk’a yakın ol Geylani hazretleri bizlere nasihat etmiştir, "Mubah ye, bu helâldir. Dünya ve âhiret yatağını bırak. Hakk’a yakın ol."

Ey evlat! Her gece yemekten sonra kapın kapanmalı. Mubah ye, bu helâldir. Dünya ve âhiret yatağını bırak. Hakk’a yakın ol. İşte Hak yakınlığının alameti budur. Yalnız kaldığın zaman ülfetin kiminle? Tek olduğun zaman kim yoldaşın? Bunları iyi tanı, bilmiyorsan öğren. Yalan deme, sonra yüzüne vururlar. Yalancı, senin birlikte oturduğun kimse şeytandır. Şeytanlıktan başka ne düşünebiliyorsun? Şahsî ve tabiî, sefil arzularından başka neyi biliyorsun ki? Düşündüğün dünyalık. Konuştukların hep insancıl şeytanlar ve kötü arkadaşlar. Dedikodudan başka ne yaparsınız? Hep sağa sola söz atmakla meşgulsünüz.

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