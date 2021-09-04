Geylani Medresesi'nde tahsillerini tamamlayan 41 talebeye icazetleri verildi

Tören, Bitlis merkeze bağlı Yolyazı (Yam) köyünde bulunan medresede yapıldı. Medreseye ait halı sahada düzenlenen törene, Bitlis İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani, bölgenin tanınmış kanaat önderleri, şeyh, alim, ilçe müftüleri ve mollaların yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, ilahi ve kasidelerin seslendirilmesiyle devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan Geylani Medrese baş müderrisi Şeyh Nesrullah Geylani, Suffa'dan günümüze gelen medreselerin önemine dikkat çekerek, icazet programına katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

41 talebeye icazet verildi

Ayet ve hadislerle ilmin ve ahlakın önemine değinen Şeyh Nesrullah Geylani, "41 talebemizin icazetlerini vermek üzere toplanmış bulunmaktayız. Böyle güzel bir günde gönül isterdi ki dost ve ahbapların iştirakıyla icazet merasimimizi icra edelim. Malumunuz Covid-19 hastalığının bulaşması ve vebali nedeniyle davetiyeleri mümkün mertebede kısıtladık. Bu münasebetle davet edemediğimiz gönül dostlarımızdan hüsn-ü zanla mazeretimizi kabul görüp, medresemize, müderrislerimize, mücaz ve talebelerimize dua etmelerini istirham ediyorum." dedi.

"Bitlis medreseleriyle, alimleriyle, ulemasıyla meşhurdur"

Günün anlam ve önemine binaen konuşan Bitlis İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani ise ilmin ve medreselerin önemine vurgu yaptı.

Geylani, "Bölgemizde çok güzel medreseler var, çok güzel İslami ilmi tahsil eden şubelerimiz var. Bunlar bizleri çok sevindiriyor. İl müftülüğü olarak, 'Okulsuz medrese, medresesiz okul olamaz.' parolamızı 2 yıldır Bitlis'te gerçekleştiriyoruz. Bitlis il genelinde 18 medresemiz var. Bu medreseler aynı zamanda Kur'an kurslarımızdır. Bu medreselerimizde hafızlık şubesi sınıflarımız var. Bu medreselerimizde Diyanet İşleri Başkanlığımızın yeni hazırladığı 'Kur'an-ı anlamak ve İslami ilimleri öğrenmek' programı var. Bitlis medreseleriyle, alimleriyle, ulemasıyla meşhurdur. Bu güzellikler tekrar filiz veriyor." dedi.

"Diyanet İşleri Başkanlığımızın medreselere özel destek ve yardımları vardır"

"Ya öğrenen olun ya öğreten olun ya dinleyen olun ya bunları seven olun. Beşincisi olmayın helak olacaksınız." hadisini hatırlatan Geylani, Bitlisliler buna sahip çıktığını, bu hizmetlerin burada devam edeceğini söyledi.

Hazreti Peygamber Efendimizin (Sallallahu Aleyhi Vesselem), "Sizin en hayırlınız, Kur'an-ı öğrenen ve öğretenlerdir." hadisini hatırlatan Geylani, "Bu medreselerde, bu şubelerde Allah'ın rızasını gözeterek, Kur'an-ı öğreneceğiz, öğreteceğiz. Öğrenip öğretenlere yardımcı olacağız. Ülkemize, milletimize, memleketimize bu medreselerdeki tahsiller neticesinde rahmet ve bereket inecek. Diyanet İşleri Başkanlığımızın da bu medreselere özel destek ve yardımları vardır." diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardında ilmi eğitimlerini tamamlayan âlimlere tek tek icazetleri taktim edildi. İcazet alacak âlimlerin salavatlar eşliğinde tören alanına geldiği esnada duygulu anlar yaşandı.

Program, Tatvan İlçe Müftüsü Zahit Demirel'in yaptığı duanın ardından, gelen misafirlere verilen yemek ikramının ardından sona erdi.

Kaynak: İLKHA