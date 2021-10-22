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Aktüel Geylani Karaarslan, onlarca hizmete imza atıyor
Aktüel

Geylani Karaarslan, onlarca hizmete imza atıyor

Uzun seneler çeşitli radyolarda radyo programı yapan Geylani Karaarslan, yoksullukla mücadele eden Dünya'nın en fakir ülkelerinde, hayırsever vatandaşlarımızın da destekleriyle, mescit, medrese ve su kuyuları açmak, yetimleri giydirmek, talebelere Kur'ân-ı Kerim ve kırtasiye malzemesi dağıtmak ve ihtiyaç sahiplerine erzak ve yemek yardımlarında bulunmak gibi onlarca hizmete bu hayır yuvasında yol arkadaşları ile birlikte imza atıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 12:59:00 -
Geylani Karaarslan, onlarca hizmete imza atıyor

Uzun seneler çeşitli radyolarda radyo programı yapan Geylani Karaarslan, yoksullukla mücadele eden Dünya'nın en fakir ülkelerinde, hayırsever vatandaşlarımızın da destekleriyle, mescit, medrese ve su kuyuları açmak, yetimleri giydirmek, talebelere Kur'ân-ı Kerim ve kırtasiye malzemesi dağıtmak ve ihtiyaç sahiplerine erzak ve yemek yardımlarında bulunmak gibi onlarca hizmete bu hayır yuvasında yol arkadaşları ile birlikte imza atıyor.

Geylani Karaarslan, her gün yaptığı manevi sohbetlerle insanlara iyiyi, doğruyu ve güzeli anlatmaya, Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) ve Asr-ı Saadet'te yaşamış mübarek insanların hayatlarını etkileyici bir biçimde anlatarak ümmet-i Muhammed'e tanıtmaya ve dini konularda insanları bilgilendirmeye gayret etmiştir. Ayrıca çıkardığı ilahi albümleri ile de gönüllerde hoş bir seda bırakmak için çalışmıştır.

Geylani Karaarslan bu hizmetlerinin yanında düzenlediği inanç ve tarih turizmi organizasyonları ile binlerce insanın kutsal toprakları ziyaret edip umre vazifelerini yerine getirmelerine Allah'ın izni ile vesile oluyor ve yurt içinde onlarca şehre turlar düzenleyip tarihî ve dinî merkezleri halkımıza tanıtıyor. Aynı zamanda Hiranur İlim ve Hizmet Derneği'nin basın danışmanlığı görevini yürüten Geylani Karaarslan; yurt içinde 81 ilimizde ve yurt dışında Afrika ve Asya kıtalarının çeşitli ülkelerinde yardıma muhtaç insanları titizlikle tespit edip, onlara yardım etmek ve insanlığa faydalı olmak için gece gündüz demeden hizmet aşkıyla çalışıyor.

Yıl içinde Hiranur İlim ve Hizmet Derneği bünyesinde ekibiyle beraber gerçekleştirdiği "İyilik Yolculukları" ile Tanzanya, Uganda, Çad, Burkina Faso gibi susuzluk ve yoksullukla mücadele eden Dünya'nın en fakir ülkelerinde, hayırsever vatandaşlarımızın da destekleriyle, mescit, medrese ve su kuyuları açmak, yetimleri giydirmek, talebelere Kur'ân-ı Kerim ve kırtasiye malzemesi dağıtmak ve ihtiyaç sahiplerine erzak ve yemek yardımlarında bulunmak gibi onlarca hizmete bu hayır yuvasında yol arkadaşları ile birlikte imza atıyor.

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