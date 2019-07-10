Geyiklerin ölüm nedeni: “Plastik atıklar” Japonya’da bir parkta plastik atık yiyen 9 geyiğin hayatını kaybettiği belirtildi.

Japonya’da bir parkta plastik atık yiyen 9 geyiğin hayatını kaybettiği belirtildi.

Japonya’nın Nara şehrinde bulunan halka açık Nara Park’ta plastik atık yiyen 9 geyik hayatını kaybetti. Nara Geyik Koruma Vakfı, Mart ayından bu yana ölen 14 geyiğin dokuzunun midesinde plastik atıklar bulunduğunu açıkladı. Ölen bir geyiğin midesinden çıkan 4.3 kilogram ağırlığında plastik maddeler ise çevre kirliliğinin boyutunu gözler önüne serdi.Geyiklerin ölmesi üzerine çevre gönüllüleri kampanya başlatarak parkı temizleme çalışmalarına katıldı.

Öte yandan 1880 yılında kurulan Japonya’nın en eski parklarından olan Nara Park’ta binden fazla geyik yaşıyor.

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