0553 313 94 23

Geyikkoşan Sosyal Tesislerinin temeli atıldı

Samsun’un Alaçam ilçesinde "Orada Bir Köy Var Yakında Projesi” ve 2018 Yılı Turizm Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Alt Yapı Yatırımlarına Mali Destek Programı kapsamında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) ve Alaçam Belediyesi tarafından yürütülen Geyikkoşan Sosyal Tesisleri temel atma töreni yapıldı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 20:36
Geyikkoşan Sosyal Tesislerinin temeli atıldı

Samsun’un Alaçam ilçesinde "Orada Bir Köy Var Yakında Projesi” ve 2018 Yılı Turizm Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Alt Yapı Yatırımlarına Mali Destek Programı kapsamında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) ve Alaçam Belediyesi tarafından yürütülen Geyikkoşan Sosyal Tesisleri temel atma töreni yapıldı.


1 milyon 85 bin TL artı KDV’ye mal olacak tesisin yüzde 70’i OKA tarafından karşılanırken, geri kalan kısmı ise Alaçam Belediyesi tarafından sağlanacak. 25 Kasım 2019 tarihinde bitirilmesi hedeflenen tesiste 10 adet 1+1 konaklama ünitesi, 7 adet satış ofisi, 1 adet turizm danışma ofisi, resepsiyon ve Türkiye’de ilk olacak şekilde ata sporu olan okçuluk oyunları alanı oluşacak.


Açılışta konuşan Belediye Başkanı İlyas Acar, “Orta Karadeniz Ajansı ve Alaçam Belediyesi birlikteliğiyle oluşacak bu tesis umuyorum ve inanıyorum ki ilçemize ekonomik katkı sağlayacak, sosyal etkinliklerimize, sosyal faaliyetlerimizde de ilçemizdeki eksiklikleri bir nebze de olsa kapatmaya çalışacak. Daha sonraki yıllarda da bu tesis muhtemelen yetmeyecek ve devamı yapılacak” dedi.


Başkan Acar’ın konuşmasının ardından tesisin temeli atılmasıyla program son buldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 20:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Süper Lig
    1. Futbol: Süper Lig
    2. 17 Ağustos 1999 depremi ABD'nin gizli..
    3. Husilerin Suudi Arabistan'ın petrol..
    4. Kasımpaşa, Trabzonspor maçı..
    5. 54. Doğanşar Ahmet Ayık Karakucak..
    6. Sivas'ta trafik kazası: 2'si çocuk 5..
    7. Esad rejimi İdlib’i bombalamaya devam..
    8. Arazi aracından düşen yaşlı adam..
    9. İsrail'i örnek alan Hint hükümetini..
    10. 2. Burdur Yağlı Güreşleri
    11. Kına gecesinde tüfekle 7 kişinin..
    12. "Türkiye'nin kardeş Sudan'a desteği..
    13. Geyikkoşan Sosyal Tesislerinin temeli..
    14. Nallıhan’da tarlaları ve yolları sel..
    15. 11 gündür kayıp olan emekli müdür..
    16. Şehit güvenlik korucuları defnedildi
    17. Erdoğan'la Siirtli vatandaşın telefon..
    18. Endonezya Büyükelçisinden Türkiye ile..
    19. Kıbrıs’ta "aşağılayıcı" tiyatro oyunu..
    20. Yargıtay'dan 'Adli Yıl Açılış Töreni'..
    21. Düğün günü kardeşiyle birlikte toprağa..
    22. Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Çaykur..
    23. Gümüşhane’de rüzgarın kırdığı kavak..
    24. Libya açıklarında 278 düzensiz göçmen..
    25. Real Madrid ilk maçından 3 puanla..
    26. Futbol: Süper Lig
    27. Ünlü otomobil firmasına bir çağrı da..
    28. Yemen'deki ayrılıkçı güçlerden..
    29. Bangladeş'teki yangın 50 bin kişiyi..
    30. Hindistan’da korkutan yangın
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu