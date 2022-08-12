Geven otu nedir? Geven nasıl yetiştirilir? Geven otunun faydaları

Baklagiller familyasına dahil olan geven otu tıp dünyasının son zamanlardaki gözdesi durumundadır. Geven otu beyaz ve sarı renklerde, ağaç kavuğuna benzeyen bir yapıdadır. Geven otunun boyları ise 5 ila 10 santim arasında değişmektedir. Geven otunun faydaları arasından bazıları ve en önemlileri ise aşağıdaki gibidir;

-Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır. Kalp ve damarların daha iyi çalışmasına yardımcı olmaktadır.

-İdrarda ve idrar yollarında protein birikmesini önlemektedir. Yani prostata karşı olumlu etkisi vardır.

-Geven otu selenyum açısından zengindir. Bu özelliği sayesinde idrar söktürücü ve kandaki pıhtılaşmayı önleyici bir etkisi bulunmaktadır.

-Akciğer ve dalak rahatsızlıklarına karşı önleyici etkisi vardır.

-Düzenli olarak kullanıldığında bağışıklığı güçlendirir.

-Vücuttaki kan şekerini düzenler.

-İltihaplanmaları azaltır.

-Hormonal sistemleri düzene sokar.

-Nefes darlığı, ishal gibi rahatsızlıklara karşı olumlu etki uyandırarak, vücuttaki halsizliğe karşı etki etmektedir.

-Grip, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkların etkilerini azaltır ve hastalığı daha kısa sürede atlatılmasına yardımcı olur.

-Hazımsızlık sorununa iyi gelmektedir.

-Böbrek ve mide rahatsızlıklarına karşı etkilidir.

-Yaşlanma hücrelerine karşı olumlu etki etmektedir.

-HIV virüsünü yok eden bağışıklık hücrelerini destekler.

Geven nasıl yetiştirilir?

Çalı halinde yetişen geven familyasında bulunan 18.860 değişik tür içinde 2000 değişik çeşidi kendi bünyesinde barındırır. O nedenle geven hayli değişik türlere sahip bitki olarak bilinir. Her şartta yetişebilen geven hayli yaygın bir bitki çeşididir. Benzer zamanda dayanıklı bitki olan geven yapısında bolca etkin madde barındırır.

İklim isteği

Geven envaiçeşit şartta kolay bir şekilde yetişebildiği için hayli dayanıklı bitkidir. Uzun kökleri vesilesiyle kuraklığa ve soğuğa karşı dirençlidir. Karasal iklimden ılıman iklimlere kadar geniş bir alanda yayılım göstermektedir. En verimli olarak ise ılıman iklimlerde yetişir.

Ekimi

Tohum ile yetişen bir bitki olarak bilinir. Geven ekimi ise tohumların toprağa serpilmesi suretiyle yapılabilmektedir. Ekim mibzerler vasıtasıyla sıra biçiminde de yapılabilmektedir. Çalı çeşidi yetiştirilecekse eğer sıra aralıkları gereken mesafede ayarlanmalıdır.

Toprak İsteği

Dayanıklı bitki olduğundan dolayı özel toprak isteği yoktur. Genel olarak kumlu ve organik madde açısından zengin topraklar üstünde yetişse de envaiçeşit toprak üstünde sağlıklı olarak yetişebilir.

Hasat

Bitki gereken olgunluğa ulaştığı zaman hasat edilir. Hasat topraktan sökerek yapılmaktadır ve sökülen bitkinin kökleri 50-60 cm yukarıdan kesilir ve geri kalan kısmı kullanım biçimine göre işlenir. Kesilen kökler ise ince ince kıyılarak hayvanlara yem olarak kullanılmaktadır.

Geven Otunun Kullanım Alanları

Geven otu pek çok kullanım alanına sahiptir. Bu bitkinin başlıca kullanım alanlarını ise aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

- Kalp ve damar rahatsızlıkları.

- İdrar söktürücü olarak kullanılabilir.

- Hormonal rahatsızlıklar.

- Bağışıklık sistemini destekler.

Geven otu, neredeyse akla gelebilecek her alanda etki göstermektedir. Bu bağlamda geven otunun düzenli kullanılması halinde cildi daha esnek bir yapıya döndürdüğü ve doğurganlığı da artırdığı bilinmektedir. Geven otu cildin daha esnek bir yapıya bürünmesini sağlar. Dolayısı ile de özellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan kırışıklıklar daha az görünür hale gelir. Kişi de yaşından daha genç ve sağlıklı bir cilt görünümüne kavuşur.

Geven Otu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Uzun yıllardır hastalıklara karşı kullanılan geven otu, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara sebep olabilmektedir. Bu reaksiyonların büyük çoğunluğu ise ağır atlatılan bir grip ile aynı belirtileri göstermektedir. Bu sebeple geven otunu ilk kez kullananların bu konuya dikkat etmesi gerekmektedir

Geven otu ağız yolu ile vücuda alınan bir bitkidir. Buna göre, tıbbi anlamda geven otundan yararlanmak isteyenlere bu bitkinin yapraklarını kaynatarak tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Ancak herhangi bir kullanım öncesinde alanında uzman bir kimseye başvurmakta fayda vardır.

Geven otu ile yapılan bazı deneyler, bu bitkinin idrar kanserini düşürücü bir etkide olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, geven otu idrar söktürücü ve prostata karşı bir savunucu olmasının yanı sıra idrar kanserine karşı da oldukça etkili bir yöntemdir. Doğal bir çözüm önerisi olduğu ve içerisinde herhangi bir kimyasal taşımaması ile de insanlar tarafından uzunca bir dönemdir kullanılmaktadır.