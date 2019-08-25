0553 313 94 23

Gevaş’ta 507 gram metamfetamin ele geçirildi

Van’ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında otobüste yolcu olarak bulunan bir şahsın eşyaları içerisinde 507 gram metamfetamin ele geçirildi.

25 Ağustos 2019 Pazar 19:51
Gevaş’ta 507 gram metamfetamin ele geçirildi

Van’ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında otobüste yolcu olarak bulunan bir şahsın eşyaları içerisinde 507 gram metamfetamin ele geçirildi.


Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamından Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet kontrol uygulaması esnasında, durdurulan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde arama yaptı. Yapılan aramada otobüste seyahat eden yolcunun hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, şahsa ait eşyalarında ve üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 507 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 19:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sudan’da aşiretler arasında çatışmalarda ölü sayısı 17’ye yükseldi
    1. Sudan’da aşiretler arasında..
    2. Şehit Saru Batu Savcı Bey 732. kez..
    3. Güngören’de cinayet; bir kadın..
    4. Kadın wushucular, Emine Bulut cinayeti..
    5. Yayladağı festivali aba güreşiyle son..
    6. Kadın tartıştığını eşini bıçaklayarak..
    7. Van'da HDP'li 8 belediye meclis üyesi..
    8. Cumhurbaşkanı Erdogan Trabzon'da
    9. Futbol: Süper Lig
    10. Süper Lig:Trabzonspor: 0 - Yeni..
    11. Mersin’de trafik kazası: 1 ölü, 3..
    12. Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Demir..
    13. Spor Toto Süper Lig'de ikinci hafta..
    14. Futbol: Süper Lig
    15. Irak'ta Haşdi Şabi üssüne İHA ile..
    16. Antalyaspor'un yeni transferi Leschuk..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da
    18. Menbiç sınırından mesaj gönderdiler!..
    19. İstanbul Güngören’de bir kadın henüz..
    20. Atlı spor oyunlarından objektiflere..
    21. Türkiye Boğa Güreşleri Şampiyonası
    22. Medipol Üniversitesi Profesör Doçent..
    23. "Afrika ile stratejik ortaklık kurmaya..
    24. Adana’da bir kişi tartıştığı eniştesi..
    25. İlber Ortaylı’yı dinlemek isteyenler..
    26. Konya’da otomobil bariyerlere çarptı:..
    27. Gevaş’ta 507 gram metamfetamin ele..
    28. Trabzon Toplu Açılış Töreni
    29. Kırklareli hamidiye 535 konut..
    30. Kıbrıs Meselesi ve Doğu Akdeniz'de..
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek