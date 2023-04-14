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Gündem Getir'den flaş açıklama! Az önce tüm Türkiye'ye böyle duyurdular
Gündem

Getir'den flaş açıklama! Az önce tüm Türkiye'ye böyle duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-04-14 15:14:00 -
Getir'den flaş açıklama! Az önce tüm Türkiye'ye böyle duyurdular

Restoran ve yemek teslimatları için hizmet veren ve geçtiğimiz haftalarda uygulamanın hacklendiği, bazı kişisel verilerin sızdırıldığı iddialarıyla ilgili gündeme gelen Getir, herhangi bir kişisel ve şifre bilgilerinin sızdırılmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

 

 

Restoran ve yemek teslimatları için hizmet veren ve geçtiğimiz haftalarda uygulamanın hacklendiği, bazı kişisel verilerin sızdırıldığı iddialarıyla ilgili gündeme gelen Getir, herhangi bir kişisel ve şifre bilgilerinin sızdırılmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Getir, iddialarla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi.

Getir uygulaması, geçtiğimiz haftalarda yaşanan veri sızıntıları ile gündeme gelmişti. Uygulamayı hackleyen ve verilere ulaştığını iddia eden siber korsanlar, konuyla ilgili açıklamalarda da bulunmuştu.
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